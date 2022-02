Adele regina di stile ai Brit Awards 2022: per la prima volta indossa un minidress sul palco Adele è stata la regina dei Brit Awards 2022, dove si è aggiudicata ben 3 premi. Ha spopolato anche in fatto di stile: se sul red carpet ha puntato su un lungo abito principesco, nel corso della serata ha sorpreso i fan presentandosi sul palco per la prima volta in minigonna.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera si è tenuta a Londra la cerimonia dei Brit Awards 2022, evento che ogni anno celebra gli artisti che si sono distinti per bravura e talento in Gran Bretagna. Il red carpet allestito alla O2 Arena di Londra è stato letteralmente invaso dalle star, che non hanno esitato a sfidarsi a colpi di stile tra look originali, tacchi alti e dettagli audaci. Al di là dei Maneskin, che hanno spopolato in latex e con i sex toys al collo, la grande protagonista della serata è stata Adele, che si è aggiudicata ben 3 premi, ovvero miglior artista, migliore album e miglior singolo dell'anno. Se sul tappeto rosso ha puntato tutto su un lungo abito principesco, una volta arrivata sul palco per ritirare uno degli award ha sorpreso il pubblico con un elegante minidress.

Adele, il principesco look da red carpet

Adele è stata la grande protagonista dei Brit Awards 2022 e non poteva che dare il meglio di lei in fatto di look. Per sfilare sull'ambito red carpet si ha puntato sull'eleganza senza tempo di Giorgio Armani, che ha firmato per lei un lungo abito principesco total black, un sinuoso modello a sirena molto avvitato della collezione Privé, con le manche lunghe e una generosa scollatura che ha lasciato le spalle scoperte, decorata con uno strato di tulle a pois. Per completare il tutto ha scelto dei gioielli di cristalli scintillanti di Lorraine Schwartz, dagli orecchini pendenti agli anelli, mentre per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti sciolti, leggermente ondulati e con la fila molto laterale.

Adele in Giorgio Armani Privé

Tutti i cambi d'abito di Adele ai Brit Awards 2022

Nel corso della serata Adele si è cambiata d'abito per ben 3 volte: dopo il red carpet si è esibita in verde con un lungo vestito tempestato di paillettes firmato Valentino, mentre per ritirare uno degli ambiti premi ha preferito qualcosa di inedito.

La performance con l’abito di paillettes verdi di Valentino

La cantante si è presentata sul palco con un minidress di velluto total black di Marianna Senchina, un modello con scollatura a barca e gonna a ruota, abbinato a calze coprenti di Wolford e décolleté gioiello di Jimmy Choo. Si tratta della sua prima volta "on stage" in minigonna dopo il dimagrimento drastico degli ultimi anni e ha lasciato trionfare l'eleganza. Ha preferito non lasciare le gambe in mostra ma, nonostante ciò, la rivoluzione di stile è stata evidente. Adele prossimamente dirà addio ai look formali e principeschi che da sempre la contraddistinguono?