Bianca Balti arriva a Cannes: gonna multicolor e spacco per l’evento di gala Bianca Balti era tra gli ospiti che hanno partecipato all’evento di lancio della nuova Aston Martin DB12 e ne ha approfittato per sfoggiare un look glamour e originale fatto di dettagli scintillanti, seta multicolor e pelle.

A cura di Valeria Paglionico

Il Festival di Cannes non è fatto solo di red carpet e di film presentati in anteprima mondiale ma anche di una serie di eventi a tema cinema. Ieri, ad esempio, l'Hotel du Cap-Eden-Roc ha ospitato il lancio della nuova Aston Martin DB12 e le star non si sono lasciate sfuggire un party tanto patinato, anzi, ne hanno approfittato per dare il meglio di loro in fatto di stile. Oltre a Winnie Harlow con un completo sbarazzino e scintillante e ad Alessandra Ambrosio con un look vedo-non vedo, c'era anche Bianca Balti in versione multicolor: ecco cosa ha indossato la modella.

Il look colorato di Bianca Balti

Per il suo primo evento a Cannes 2023 Bianca Balti ha puntato tutto sull'originalità ma senza rinunciare all'eleganza e allo stile principesco. Ha sfoggiato un lungo abito tricolore, un modello col bustier strapless in pelle bordeaux e una gonna a contrasto realizzata con diversi strati di tulle in bordeaux, fucsia e rosa cipria che hanno dato vita a delle righe verticali. Ad aggiungere un tocco di sensualità al total outfit è stato il maxi spacco frontale che ha lasciato le gambe in vista, rese ancora più slanciate da un paio di sandali metallici col tacco a spillo.

Bianca Balti all’evento di lancio della nuova Aston Martin

Bianca Balti brilla con i diamanti

Non sono mancati gli accessori preziosi, dalla clutch bag tempestata di cristalli dorati ai gioielli di diamanti, dai maxi anelli ai bracciali, fino ad arrivare agli orecchini (tutti firmati Damiani). La modella ha inoltre rivoluzionato l'hairstyle: niente più capelli sciolti e lisci, ha optato per una coda di cavallo alta e tirata che ha messo in risalto sia le lunghezze extra della chioma che i penetranti occhi azzurri. Niente make-up marcati o artifici particolari, ha preferito delle tinte naturali e un rosseto sulle nuance del fucsia (dunque coordinato all'abito). Non ha dato forse del filo da torcere a tutte le altre icone di bellezza presenti all'evento?