Winnie Harlow è icona di bellezza a Cannes: sfila tra maxi strascichi e crop top Winnie Harlow è arrivata a Cannes e ha incantato tutti con la sua bellezza: ecco cosa ha indossato prima sul red carpet, poi a un evento di gala esclusivo.

Il Festival di Cannes 2023 sta arrivando alle sue battute finali, si protrarrà fino al prossimo weekend ma, nonostante ciò, continua a dare spazio a prime, eventi a tema cinema e party di gala. Ieri è stato presentato in anteprima mondiale il film La Passion De Dodin Bouffant e il red carpet è stato letteralmente invaso dalle star, da Heidi Klum in giallo con la scollatura maxi a Cecilia Rodriguez con i suoi gioielli scintillanti. A rendere la serata ancora più glamour è stata Winnie Harlow, apparsa meravigliosa sia sul tappeto rosso che a una delle feste post proiezione.

Il look da red carpet di Winnie Harlow

Sull'ambito red carpet di Cannes Winnie Harlow ha dato ancora una volta prova di essere un'indiscussa icona di bellezza. Ha sfilato al fianco del fidanzato Kyle Kuzma e ha incantato tutti in un lungo abito Couture della collezione Fall/Winter 2008 di Jean Paul Gaultier. Si tratta di una sinuosa sirena total black che le ha fasciato la silhouette, caratterizzata da un maxi strascico in taffettà verde che sul davanti diventa un top incrociato. Schiena nuda, tacchi a spillo Louboutin e orecchini scintillanti firmati Tasaki: la modella non è mai stata tanto raggiante.

Winnie Harlow in Jean Paul Gaultier

Winnie Harlow in minigonna e zeppe

Sempre nella stessa serata Winnie Harlow ha partecipato anche a un altro evento a Cannes: il lancio della nuova Aston Martin DB12 all'Hotel du Cap-Eden-Roc. Per l'occasione ha messo da parte abiti da sera, strascichi e look principeschi, preferendo qualcosa di più trendy e sbarazzino. Ha sfoggiato un completo nero decorato all-over con paillettes a forma di sole e stelle, un modello con tre pezzi coordinati: minigonna con gli spacchi laterali, blazer senza bottoni e crop top con abbottonatura dietro al collo. Al posto dei classici tacchi a spillo ha preferito dei sandali mules total gold con zeppe e tacco largo, mentre per quanto riguarda i capelli li ha tenuti sciolti e ondulati.