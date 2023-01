Bianca Atzei in tuta dopo il parto: colora il look comodo con gli stivaletti di lana Tuta e stivaletti colorati in lana: è il look post partum caldo e comodo di Bianca Atzei, che pochi giorni fa ha dato alla luce il suo primo figlio.

A cura di Giusy Dente

Bianca Atzei ha da poco dato alla luce il suo primo figlio: la cantante e il compagno Stefano Corti sono al settimo cielo per l'arrivo di Noah Alexander. Questa gravidanza è stata per loro un enorme motivo di gioia, una luce dopo un periodo buio. La coppia, infatti, ha dovuto affrontare il dolore della perdita di un bambino, a causa di un aborto spontaneo sopraggiunto nel 2021. Pochi mesi dopo i due hanno condiviso coi fan la lieta notizia: di nuovo in attesa di un bebè. La neo mamma in questi mesi ha usato i social per tenere i follower aggiornati sul procedere della gravidanza, dalle prime emozioni fino alla gestione della nuova quotidianità dopo il parto.

Bianca Atzei torna sui social

Il piccolo Noah Alexander è nato il 18 gennaio e immediatamente la neo mamma ha condiviso uno scatto sui social, per mostrare al mondo il suo bambino. Si sta godendo ogni momento di questo periodo magico e nuovo, condividendone alcuni istanti coi fan, che in questi mesi l'hanno sostenuta e le hanno dimostrato tanto affetto. A loro ha rivolto parole di ringraziamento per tutto questo, aggiungendo un pensiero speciale per lo staff medico e ovviamente per il fidanzato, che è stato sempre al suo fianco, con amore.

I neo genitori sono tornati a casa, dopo una breve permanenza in clinica: per loro è ufficialmente iniziata una nuova vita in 3. "Ho gli orari sballatissimi" ha scritto in una Instagram Story la cantante, che continua a tenere aggiornata la community sulle sue giornate. Dati i ritmi frenetici, sta optando per look caldi e comodi, ma con un pizzico di colore e un tocco di vivacità.

in foto: stivaletti Mou

Quanto costano gli stivali di Bianca Atzei

Nelle ultime immagini condivise su Instagram, la neo mamma indossa un look caldo e comodo. La tuta, composta da ampia felpa e pantaloni con elastico alle caviglie color cachi, è di Akep. Ha abbinato il completo a un paio di iconici stivaletti firmati Mou, un modello in lana con cuciture all'uncinetto, il tratto distintivo delle calzature realizzate dal brand. L'eskimo multicolore è caratterizzato da un'abbondante imbottitura in lana di montone, con suola esterna bianca in gomma. Sul sito ufficiale del brand costano 279 euro e sono perfetti per vivacizzare e impreziosire anche il più casual dei look.