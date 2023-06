Bella Thorne verso il matrimonio: l’anello di fidanzamento di Mark Emms vale oltre 800 mila euro Bella Thorne e Mark Emms sono pronti a dire sì. Lui le ha regalato un anello di fidanzamento che vale una fortuna.

A cura di Giusy Dente

Archiviata la storia d'amore con Benjamin Mascolo, Bella Thorne ha ritrovato l'amore ed è pronta al grande passo. L'attrice è legata all'imprenditore e produttore cinematografico Mark Emms. Dopo poco più di un anno insieme hanno deciso di convolare a nozze. La proposta di matrimonio, con immancabile anello, è già arrivata. Il gioiello in questione, che la 25enne ha orgogliosa sfoggiato sui social, ha un valore esorbitante.

Quanto costa l'anello di fidanzamento di Bella Thorne

L'ex stellina della Disney e il creatore del brand Bad Vegan si sono conosciuti nell'agosto 2022: galeotto è stato il party di compleanno di Cara Delevingne, a Ibiza. È stato amore a prima vista tra i due, che da allora fanno coppia fissa. Bella Thorne era reduce dalla rottura con Benjamin Mascolo, una storia durata tre anni e conclusa a un passo dal matrimonio. Solo a distanza di mesi lui ha raccontato alcuni retroscena della storia, motivando la rottura con una serie di divergenze su stili di vita, lavoro, rapporto col denaro.

Per l'attrice, quindi, quello ricevuto dall'attuale fidanzato Mark Emms è il secondo anello di fidanzamento. E costa una fortuna! Lo specialista di gioielli e direttore di Abelini (nota gioielleria del Regno Unito) Nilesh Rakholia, alla rivista spagnola Hola ha ipotizzato si tratti di un diamante a 10 carati. Il gioiello a suo dire vale una fortuna: "L'anello di fidanzamento è un diamante taglio smeraldo, noto per il suo fascino elegante e sofisticato, è una scelta classica. L'aggiunta di diamanti baguette che fiancheggiano la pietra centrale migliora ulteriormente il design complessivo dell'anello. Le baguette sono note per la loro forma elegante e allungata, che si abbina magnificamente al taglio smeraldo. La loro presenza aggiunge un tocco di modernità e raffinatezza all'anello, sottolineando anche la brillantezza del diamante centrale. Considerando l'eccezionale maestria, la rarità delle pietre preziose e il taglio elegante, la nostra stima valuta questo straordinario anello a più di 950 mila dollari" corrispondenti a 889 mila euro.