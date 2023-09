Bella Thorne con il fidanzato Mark Emms a Venezia 2023: si prepara al matrimonio con l’abito bianco Ieri sera al Festival del Cinema di Venezia si è tenuta la prima del film Priscilla e tra gli ospiti c’erano anche i futuri coniugi Bella Thorne e Mark Emms: ecco cosa hanno indossato per il primo red carpet di coppia.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera al Festival del Cinema di Venezia 2023 si è tenuto uno degli eventi più attesi della Mostra: la prima di Priscilla, il film firmato da Sofia Coppola dedicato alla moglie del leggendario Elvis Presley. Ad assistere alla proiezioni non c'erano solo gli attori protagonisti e Priscilla in persona ma anche una serie di ospiti più o meno famosi che hanno approfittato del red carpet per sfidarsi a colpi di stile. Ad aggiudicarsi il titolo di più glamour è stata in assoluto Kasia Smutniak in giacca e cravatta ma a farle concorrenza è arrivata anche Bella Thorne. Quest'ultima ha sfilato col futuro marito Mark Emms, mostrando con orgoglio l'anello di fidanzamento col maxi diamante e "anticipando" il matrimonio in total white.

Il look candido di Bella Thorne

L'ultima volta che Bella Thorne aveva partecipato al Festival del Cinema di Venezia era stata nel 2019, quando al suo fianco c'era ancora Benjamin Mascolo, il cantante del duo Benji e Fede col quale è stata fidanzata per anni. Ora le cose sono cambiate: ha ritrovato l'amore al fianco di Mark Emms ed è proprio con lui che è tornata alla Mostra. Sarà perché ha già dato il via ai preparativi per il matrimonio o perché semplicemente voleva vestirsi in coordinato col compagno, ma la cosa certa è che l'attrice ha puntato sul bianco come una vera e propria sposina. Ha indossato un lungo abito di seta firmato Tom Ford, un modello strapless e drappeggiato sul décolleté che cade morbido lungo la silhouette, esaltando le forme iper femminili.

Bella Thorne in Tom Ford

Il red carpet di coppia prima del matrimonio

L'unico dettaglio che ha spezzato il total white sono state le scarpe, un paio di pumps col tacco in raso blu elettrico. Collarino d'oro rigido con una pietra d'ambra incastonata al centro, capelli rossi lasciati sciolti e ondulati, make-up "fai da te" con una linea di eye-liner lunga e marcata: Bella Thorne non ha esitato a posare con la mano sinistra in bella vista, così da portare l'attenzione dei fotografi sul prezioso anello di fidanzamento regalatole da Mark Emms. Quest'ultimo, invece, si è vestito di nero con pantaloni skinny, t-shirt e stivaletti coordinati ma ha aggiunto un dettaglio bianco, la giacca, così da essere in tinta con la futura moglie. I due avranno già dato il via ai preparativi per il matrimonio?