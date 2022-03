Bella Hadid confessa di aver rifatto il naso per essere come la sorella Gigi: “Io ero quella brutta” Bella Hadid intervistata da Vogue ha ammesso di aver sofferto per i continui confronti con la sorella, Gigi Hadid. Il senso di inferiorità l’ha spinta a ritoccare il naso quando aveva appena 14 anni.

A cura di Giusy Dente

in foto: Gigi e Bella Hadid

In passerella è sicura di sé, catalizza l'attenzione e gli sguardi sono tutti per lei: ma nel privato Bella Hadid non è una donna invincibile, così come nessuno lo è. La differenza sta solo tra chi lo nega e chi lo afferma con sincerità. Lei ha scelto la seconda strada e di recente si è aperta sulle difficoltà incontrate negli ultimi anni, ammettendo chiaramente di non credere a tutto ciò che si vede sui social, dove viene esibita una felicità a volte del tutto fittizia. La supermodella ha raccontato della depressione, dei problemi di autostima, dell'ansia. Dopo aver fatto vedere il lato più debole e fragile di sé, ha ancora aperto il suo cuore in un'intervista rilasciata a Vogue.

Le sorelle Hadid in passerella

Gigi Hadid e Bella Hadid sono state grandi protagoniste delle ultime Settimane della moda. Le due sorelle sono figlie dell'ex modella olandese Yolanda Hadid e dell'operatore immobiliare palestinese Mohamed Hadid: sono tra le modelle più pagate al mondo, oggi. Dopo aver posate nude nella nuova campagna pubblicitaria di Versace, entrambe hanno sfilato a Milano, a febbraio. Bella Hadid è volata anche a Parigi.

in foto: Gigi e Bella Hadid

Qui ha ammaliato tutti sulla passerella di Givenchy e su quella di Vivienne Westwood, rispettivamente con look futuristico e poi vestita da sposa. Outfit completamente diverso per Coperni, dove invece ha reinterpretato in chiave sexy lo stile monacale, trasformandosi in una suora ma con minidress e parigine. Sua sorella, sulla scia di quanto fatto dalla collega Mica Argañaraz, ha donato tutti i guadagni delle Fashion Week alla popolazione ucraina.

in foto: le sorelle Hadid in passerella

Bella Hadid ammette il ritocco al naso

Archiviate le passerelle, Bella Hadid è tornata in copertina, posando per Vogue. Il magazine oltre a dedicarle la copertina l'ha intervistata in merito al rapporto con la sorella maggiore e con lo specchio. La modella ha ammesso di aver dovuto per anni gestire una sorta di complesso di inferiorità nei suoi confronti: tutti continuavano a metterle a confronto e quel paragone le faceva molto male.

in foto: Bella Hadid

Vittima delle insicurezze ha ceduto anche alla chirurgia estetica e a soli 14 anni si è sottoposta a un intervento al naso. Le facevano male certe parole: "Io ero la sorella più brutta. Ero quella mora. Non ero cool come Gigi, non ero altrettanto estroversa: è questo che la gente diceva di me. E sfortunatamente quando ti viene detto tante e tante volte, ci credi e basta. Ma negli anni sono diventata una brava attrice. Ho messo una maschera sorridente, una facciata forte. Mi sono sempre sentita come se avessi qualcosa da dimostrare". Dell'operazione al naso si è pentita.

in foto: Bella Hadid

Nell'intervista ha spiegato che se non si fosse lasciata abbattere dal giudizio altrui avrebbe certamente convissuto benissimo col suo, senza il bisogno di modificarlo. Parallelamente, ha smentito ritocchi a labbra o zigomi che le sono spesso stati attribuiti: "Non ho mai usato riempitivo. Chiunque pensi che abbia alzato gli occhi o simili: è solo nastro adesivo! Il trucco più antico del mondo! Ho avuto questa sindrome dell'impostore in cui le persone mi hanno fatto sentire come se non meritassi niente di tutto questo. Ma le persone hanno sempre qualcosa da dire".