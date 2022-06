Gigi e Bella Hadid irriconoscibili in passerella: perché hanno sfilato con la testa rasata a metà Gigi e Bella Hadid hanno sfilato per Marc Jacobs a New York ma la cosa particolare è che in passerella sono apparse irriconoscibili. Ecco per quale motivo si sono rasate i capelli “a metà” per il fashion show dello stilista.

A cura di Valeria Paglionico

Bella e Gigi Hadid sembrano irriconoscibili mentre sfoggiano teste semi-rasate alla sfilata Marc Jacobs Autunno 2022 a New York

Ieri sera Marc Jacobs ha presentato la sua collezione Autunno/Inverno 2022-23, ha organizzato uno show spettacolare nelle sale della biblioteca pubblica di New York, approfittandone per lanciare alcuni capi che di sicuro diventeranno iconici, dal micro reggiseno a triangolo al maglione dai volumi XXL avvolti l'uno sull'altra. Tra le modelle che hanno sfilato in passerella c'erano anche le sorelle Bella e Gigi Hadid, apparse irriconoscibili con un nuovo e audace look. Con sopracciglia "cancellate" e mullet cut con rasature laterali estreme, le due top sembravano essere uscite da un film di fantascienza. In quanti le avevano riconosciute?

Il look futuristico di Gigi e Bella Hadid

Per presentare la sua collezione Marc Jacobs ha usato queste parole: “Tra un panorama di risorse in continua evoluzione, ostacoli inaspettati e un mondo che digitalizza febbrilmente nuovi standard della realtà, il mio sentimento è incrollabile: la creatività è essenziale per vivere". Non sorprende, dunque che il look delle sue modelle sia futuristico. Quasi tutte le top, anche Gigi e Bella Hadid, hanno sfoggiato un mullet cut estremo, con una frangetta cortissima e delle rasature laterali che lasciano lo scalpo in vista. Naturalmente si tratta solo di un'esigenza di scena, dunque i fan delle due sorelle fashion possono rasserenarsi: presto le rivedranno con i loro capelli lunghi e fluenti.

Bella Hadid sfila per Marc Jacobs

Le sorelle Hadid lanciano le sopracciglia "trasparenti"

Le teste rasate "a metà" non sono gli unici dettagli di stile che hanno reso Bella e Gigi Hadid irriconoscibili, le sorelle hanno anche sfoggiato delle inedite sopracciglia bleached, ovvero "cancellate" attraverso la decolorazione. Da qualche tempo a questa parte si sono viste molto sui red carpet e sulle passerelle internazionali, a prova del fatto che potrebbero diventare un must, anche se, almeno al momento, non hanno ancora "conquistato" le persone comuni. Le sopracciglia trasparenti arriveranno nella vita "reale"?