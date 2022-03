Belén Rodriguez si prepara alla primavera in bianco: il nuovo look con cut-out e chignon spettinato Belén Rodriguez si sta preparando alla primavera e lo ha dimostrato sui social, dove ha rivelato il nuovo look total white. Tra tagli cut-out sulla silhouette e chignon spettinato, ha messo ancora una volta in mostra la sua innata sensualità.

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez è tra le donne dello spettacolo più amate e richieste degli ultimi anni: oltre a mantenere sempre vivo il rapporto con i fan sui social, attualmente è anche alle prese con la sua prima esperienza al timone de Le Iene Show, il programma che sognava di condurre da tutta la vita. Sul palco di Italia 1 sta mettendo in mostra il suo lato più ironico e irriverente, il tutto senza rinunciare al glamour. Abiti stringati, look di pelle, completi arancioni: l'argentina ha dimostrato per l'ennesima volta di essere una regina di stile. Nelle ultime ore su Instagram ha rivelato l'outfit total white con cui si sta preparando alla primavera: ecco chi lo ha firmato.

Belén Rodriguez segue il trend del total white

Quale migliore occasione della primavera alle porte per sfoggiare un look total white? È proprio quanto fatto da Belén Rodriguez sui social, a prova del fatto che gli outfit bianchi torneranno a essere di tendenza anche durante la prossima bella stagione. L'argentina ha incantato tutti con la sua bellezza con un sinuoso abito cut-out: si tratta di un modello dal taglio irregolare firmato Stella McCartney, ha lo scollo all'americana ma le spalline "diverse", la gonna al ginocchio col maxi spacco laterale e un taglio all'altezza del busto che rivela gli addominali scolpiti della showgirl.

Belén Rodriguez in Stella McCartney

Le scarpe gioiello di Belén

A completare l'outfit della Rodriguez non sono mancati i dettagli scintillanti: ha infatti sfoggiato le scarpe must-have del momento, ovvero le sling-back col fiocco di cristalli di Mach & Mach, per la precisione quelle in bianco e col dettaglio gioiello in total silver. Alle orecchie, invece, ha portato i cerchi di Rasna, modello "Come scintille", messi in risalto dallo chignon alto e spettinato con la frangetta lasciata libera sulla fronte. Insomma, Belén sembra essere prontissima per infiammare la primavera sui social. In quante prenderanno ispirazione dal suo look total white per aggiungere un tocco iper sensuale alle loro giornata?