Belén Rodriguez “sfida” Sanremo a Le Iene: punta sull’eleganza del tubino nero ma con i cut-out Ieri sera è andata in onda una nuova puntata de Le Iene e Belén Rodriguez si è ritrovata a “sfidare” il Festival di Sanremo. Per farlo ha puntato sull’eleganza senza tempo del tubino nero, anche se ha scelto una scelta moderna e glamour.

A cura di Valeria Paglionico

Il palinsesto Mediaset non è stato modificato durante la settimana del Festival di Sanremo, anche se questo ha significato registrare un brusco calo di ascolti. L'appuntamento con Le Iene Show, l'irriverente programma di Italia 1, è stato addirittura raddoppiato, è stato infatti mandato in onda sia il martedì che il venerdì sera. Belén Rodriguez continua a presentarlo "in solitaria" dopo l'addio di Teo Mamuccari ma non per questo rinuncia allo stile glamour che da sempre la contraddistingue. Per la puntata che ha "sfidato" Sanremo ha scelto un abito dall'eleganza senza tempo, il tubino nero, anche se ha optato per una versione iper moderna e sensuale.

Il tubino di Belén Rodriguez

Ieri sera è andata in onda la sesta puntata de Le Iene Show e Belén Rodriguez ha dimostrato ancora una volta di essere una vera e propria regina di stile. Chi ha firmato il suo look? Magda Butrym, stilista di origini polacche a cui ha affidato il suo armadio per la nuova esperienza sul palco di Italia 1. Dopo i minidress floreali e il completo dall'animo mannish, dalla scorsa settimana è tornata al total black. Ha indossato un tubino nero con la gonna al ginocchio drappeggiata, la scollatura all'americana, degli audaci cut-out sul busto e una spilla a forma maxi fiore in tinta all'altezza della vita. Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale del brand viene venduto a 1.280 euro.

Tubino Magda Butrym

Belén col bracciale Love a Le Iene

Per completare l'outfit total black Belén non ha rinunciato ai vertiginosi tacchi a spillo, ha indossato un paio di décolleté in vernice nera di Ninalilou, per la precisione il modello Avrili da 350 euro. Al polso ha sfoggiato il suo bracciale preferito, il Love Bracelet di Cartier, mentre per quanto riguarda i capelli li ha tenuti sciolti e leggermente ondulati. Rossetto marcato sulle labbra, occhi contornati da una linea di eye-liner e manicure impeccabile: la Rodriguez si è riconfermata la regina di stile de Le Iene Show e di Italia 1 anche in una serata "particolare" come quella sanremese.