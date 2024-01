Belén Rodriguez, rispunta l’anello per il week end d’amore con Luna Marì ed Elio Belén Rodriguez sta trascorrendo un weekend in un resort di lusso in Franciacorta in compagnia del fidanzato Elio Lorenzoni e della figlia Luna Marì. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Belén Rodriguez

Belén Rodriguez è partita per un weekend fuori porta con la figlia Luna Marì e il compagno Elio Lorenzoni, mettendo a tacere le ipotesi di una possibile crisi. L'ipotesi era scaturita da alcune fotografie in cui la showgirl argentina non portava l'anello di fidanzamento al dito, gioiello che, evidentemente, aveva semplice tolto per un giorno senza dietrologie.

Luna Marì nelle storie di Belén

Il weekend all'Albereta Relais

Belén Rodriguez è tornata in uno dei suoi luoghi del cuore, l'Albereta Relais & Chateaux in Franciacorta. Un resort di lusso che la showgirl ama molto e in cui ha trascorso periodi, anche in compagnia dell'ex marito Stefano De Martino. Sui social ha condiviso gli scatti della figlia Luna Marì all'arrivo e del compagno Elio Lorenzoni durante la cena. Tra le storie Instagram non può mancare un selfie che mette ben in vista un meraviglioso anello di diamanti.

Belén Rodriguez in un selfie con l'anello

Quanto costa un soggiorno all'Albereta Relais

Ma quanto costa trascorrere una notte nel prestigioso resort in provincia di Brescia? Dipende da quale camera si sceglie. Per una classic room si spende all'incirca 350 euro a notte, mentre per le suites si può arrivare anche a mill euro. Tuttavia, il Relais offre anche altre esperienze come le degustazioni del vino delle cantine della Franciacorta e le terme della Chenot Espace Health Wellness SPA.

La Spa dell'Albereta Relais

Non mancano anche varie opzioni per quanto riguarda la ristorazione, rinomata anche tra coloro che non soggiornano nel resort. Ad esempio, la Spa ha un ristorante dedicato al percorso benessere, mentre il Leonefelice Vista Lago è ospitato in una terrazza sul lago d'Iseo. C'èanche un salotto-lounge dedicato al fine drinking, la Stanza 54, mentre il chiosco La Filiale de L'Albereta è lo spazio preposto per gustare le pizze gourmet e ai vini della Franciacorta.

L'Albereta Relai&Chateaux