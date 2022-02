Belén Rodriguez, le scarpe di lusso nascondono un messaggio sulla punta Belén Rodriguez ama le scarpe di lusso e gli accessori griffati. Le new entry, sono un paio di stivaletti di Vetements con un curioso dettaglio sulla punta.

Belén Rodriguez è alle prese con una nuova avventura televisiva. Il nuovo impegno la vede nelle vesti di Iena accanto a Teo Mammuccari. La showgirl sta registrando le puntate e sta facendo le prove come conduttrice, testimoniando sui social tutti i preparativi e i momenti salienti del dietro le quinte e ciò che avviene dentro i camerini. Ha già mostrato quello che indosserà sul palco, l'iconico completo nero, ma ha anche svelato alcuni segreti beauty che le permetteranno di essere sempre impeccabile, per esempio le parrucche e le extension che le serviranno per dei capelli sempre perfetti. Anche oggi Belén è negli studi televisivi. Ha sfoggiato un look colorato, con un dettaglio di lusso originale: le scarpe.

Il look di Belén Rodriguez

Trucco, parrucco, cambio d'abito ed ecco che la trasformazione di Belén Rodriguez in una perfetta Iena è completa! Tutto questo avviene nei camerini, dove la showgirl ha a sua disposizione una squadra che si occupa del suo look e che non lascia nulla al caso. La showgirl argentina in realtà è impeccabile anche nel dietro le quinte. Dai look quotidiani a quelli da sfoggiare in tv, il suo stile glamour e trendy, curato in ogni dettaglio, non passa mai inosservato.

L'outfit del giorno, prima di calarsi nelle vesti di conduttrice in total black, è colorato e sbarazzino. Il blazer verde è di Hinnominate, il brand che ha fondato assieme ai fratelli Cecilia e Jeremias. Lo ha abbinato a un paio di jeans chiari di Re/Done a gamba dritta e vita alta e a un semplice crop top bianco. Ma sono le scarpe, il pezzo forte dell'outfit. Si tratta di un paio di stivaletti bianchi in tinta unita di Vetements lavorati a maglia, con logo in vista, punta stretta, tacco a spillo.

Il dettaglio sulle scarpe di Belén

La particolarità delle scarpe di Belén sta proprio nel dettaglio sulla punta, le scritte Right e Left in azzurro, dunque Destra e Sinistra. Il prezzo proposto da alcuni rivenditori online per acquistarle raggiunge quasi i 1000 euro. "Passo forte e deciso sulla mia strada" si legge nel post condiviso su Instagram dalla showgirl argentina. E di strada lei ultimamente ne ha fatta tanta, anche tornando sui propri passi nella vita privata. Archiviata la relazione con Antonino Spinalbese sembra ci sia stato un ritorno di fiamma con l'ex marito Stefano de Martino. La scritta sulle scarpe è forse un riferimento alle decisioni importanti che deve prendere in questo periodo?

Cos'è Vetements

Non poteva mancare Vetements nella collezione di scarpe di lusso di Belen Rodriguez, grande appassionata di accessori griffati, calzature in primis. Il brand è stato fondato da Demna Gvasalia (attuale direttore creativo di Balenciaga) nel 2014. Lo stilista ha puntato su uno stile giovane e senza fronzoli, allineato alle richieste sociali del momento, per questo soprattutto le collezioni più recenti sono all’insegna della fluidità di genere e della moda responsabile.

Il brand è diventato iconico sia per le sue creazioni che per le sue collaborazioni con altri grandi marchi: Dr. Martens, Levi's, Reebok, IKEA. L’approccio etico e pragmatico fa sì che i capi siano tutti all’insegna della semplicità, eliminando il superfluo e puntando sulla concretezza di uno stile che possa essere percepito come realmente proprio. Quindi sì all’ironia e alla libertà, no allo spreco e all’ostentazione a tutti i costi tipica dell’alta moda.