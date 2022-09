Belén Rodriguez in versione casual: va al lavoro con gilet e camicia griffata da quasi mille euro Belén Rodriguez si sta preparando per il ritorno a Le Iene Show e non ha esitato a immortalarsi nei camerini degli studi Mediaset. Come è andata a lavorare? Con un adorabile look casual dai dettagli griffati.

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez ha ripreso a lavorare a pieno ritmo dopo aver passato l'intera estate in giro per l'Italia con Stefano De Martino e i due figli, Santiago e Luna Marì. L'argentina ha ritrovato l'amore al fianco dell'ex marito e non potrebbe essere più felice come dimostra il viso raggiante che sfoggia a ogni apparizione pubblica. Non sorprende, dunque, che fin da quando è tornata in tv a Tu Sì Que Vales abbia rivelato una forma fisica impeccabile. Ora si sta preparando per la nuova stagione de Le Iene Show e nel camerino degli studi Mediaset non ha esitato a immortalarsi in versione casual poco prima di indossare l'iconico completo elegante total black.

Quanto costa la camicia di seta di Belén

C'è chi per andare a lavorare punta tutto su dei tailleur eleganti in pieno stile business woman e chi, come Belén, preferisce la comodità, così da godersi un po' di relax prima di indossare gli abiti di scena. Non per questo, però, la Rodriguez ha rinunciato ai dettagli sofisticati. Ha abbinato un paio di pantaloni oversize color tabacco a una camicia di seta bianca firmata Fendi, per la precisione un modello crop con le maniche lunghe, decorato all-over con l'iconica doppia F tono su tono. Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale della Maison non è disponibile in versione candida come quella dell'argentina ma solo in nero e in marrone e vengono vendute rispettivamente a 920 e a 990 euro.

La camicia Fendi di Belén

Belén lancia il micro gilet per l'autunno

Per completare l'outfit Belén ha aggiunto un micro gilet color panna, un paio di stivaletti raso terra e una maxi cintura di pelle nera che le ha segnato il punto vita. Ha poi tenuto scorciate le maniche della camicia e lasciato i bottoncini sul petto aperti, rivelando delle collane d'oro sottili molto chic. Niente piega impeccabile alla chioma e niente make-up, la showgirl è andata al lavoro "al naturale", mettendo in risalto la sua indiscussa bellezza senza artifici (come aveva fatto qualche giorno fa quando ha mostrato i nuovi piercing alle orecchie). In quanti non vedono l'ora di vederla ancora una volta sul palco de Le Iene con i suoi sensuali minidress?