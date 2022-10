Elodie indossa il gilet di pelle sulla felpa: è trendy e rock anche in versione casual Elodie è tornata a sorprendere i followers con un nuovo look casual e rock. Sui social si è mostrata in pantaloni e felpa ma la cosa particolare è che ha completato il tutto con un gilet di pelle (e con una borsa griffata).

A cura di Valeria Paglionico

È da diverse settimane che Elodie si sta godendo il meritato relax dopo un periodo ricco di successi e di traguardi professionali. Ha passato l'estate sui palcoscenici più ambiti del nostro paese, è diventata la regina delle classifiche con le hit Bagno a Mezzanotte e Tribale, ha debuttato al cinema con Ti Mangio il Cuore e ha letteralmente spopolato sul red carpet del Festival di Venezia. Insomma, oltre a essere una talentuosa cantante, è anche attrice, icona di bellezza e di stile, praticamente un'artista a 360 gradi. Dopo essersi presa una breve pausa dai social (forse per dedicarsi alla storia d'amore con Andrea Iannone), nelle ultime è tornata a mostrarsi alle prese con un progetto top secret e per l'occasione non ha rinunciato allo stile glamour.

Elodie in versione casual e rock

Questa mattina gli stylist di Elodie sono tornati a immortalarla per alcune Stories postate sui social, a prova del fatto che "qualcosa bolle in pentola". Certo, al momento non si sa nulla sul progetto che stanno realizzando, ma è chiaro che la cantante sta lavorando a pieno ritmo. Il dettaglio che non è passato inosservato? Nonostante non si trovi su un set, non ha rinunciato al glamour che da sempre la contraddistingue. Elodie ha puntato sulla comodità con un paio di pantaloni palazzo in total black e un crop top sportivo coordinato. Per completare il tutto ha scelto una felpa grigia col cappuccio ma la cosa particolare è che l'ha portata con sopra un gilet di pelle.

Elodie col gilet di pelle

La borsa griffata di Elodie

Che l'originale abbinamento diventi o meno il must dell'autunno, non importa, la cosa sicura è che Elodie è stata capace di aggiungere un tocco sofisticato e rock a un look casual e sportivo. Nel suo outfit non è mancato neppure il dettaglio griffato: una borsa bicolor firmata JW Anderson.

Elodie con la borsa JW Anderson

Per la precisione si tratta del modello a spalla The Bumper (già sfoggiato in passato): è rossa ma ha i contorni celesti a contrasto, sul davanti c'è il logo gold e la chiusura superiore è a zip. Qual è il suo presso? Sugli e-commerce di moda di lusso viene venduta a 824 euro. Insomma, Elodie è un'indiscussa icona fashion e sono moltissimi i fan che non vedono l'ora di ammirarla nuovamente sui palcoscenici italiani e agli eventi mondani.