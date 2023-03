Belén Rodriguez in topless per il ritorno in tv: il fitting per Le Iene è con tubino bianco e seno nudo Belén Rodriguez è pronta per tornare sul palco de Le Iene Show. Sui social ha dato una piccola anticipazione del suo stile, provocando i fan con un sensuale topless.

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez è pronta per tornare in tv e lo ha dimostrato sui social, dove si è immortalata negli studi Mediaset a poche ore dalla nuova puntata de Le Iene Show (che andrà in onda questa sera). La scorsa settimana a sorpresa aveva dato forfait alla trasmissione, prendendosi una "pausa" anche dai social, dove per giorni era stata assente. Nel weekend ha ricominciato a postare foto e Stories, mostrandosi felice e spensierata con la famiglia al completo. Ora che ha "ricaricato le batterie" sta preparando ogni dettaglio dell'outfit da sfoggiare sul palcoscenico di Italia 1: ecco come si è mostrata nel backstage.

Belén prova l'abito per Le Iene

Non è la prima volta che Belén dà una piccola anticipazione dei suoi look "da iena" sui social, lo ha fatto spesso negli ultimi mesi, anche se alla fine la scelta è ricaduta su degli abiti inediti che aveva preferito non mostrare nel backstage. Ora lo ha rifatto ma la cosa particolare è che ha aggiunto un piccolo dettaglio iper femminile. Dopo i numerosi look firmati Magda Butrym, ora la conduttrice si sta affidando a Philosophy di Lorenzo Serafini. L'avevamo lasciata conuna jumpsuit total black dello stilista, ora la ritroviamo con un tubino candido con la gonna aderente e un bustier-corsetto con dei bottoncini sul davanti.

Belén in Philosophy di Lorenzo Serafini

La provocazione di Belén Rodriguez

Complice il fatto che si trovava in camerino alle prese col fitting, Belén ha provocato i fan con un sensualissimo topless. Ha infatti indossato il sinuoso vestito total white ma col bustier abbassato, lasciando così il seno nudo. Ha evitato la censura coprendo il décolleté con il braccio ma tanto è bastato per far impazzire i fan. Capelli scurissimi, bracciali Cartier in total gold al polso ed espressione vispa: la conduttrice è tornata e lo ha fatto in una versione iper sensuale. Cosa indosserà questa sera sul palco di Italia 1? L'unica cosa certa è che difficilmente riuscirà a essere tanto provocatoria anche durante la diretta.