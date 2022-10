Belén Rodriguez in Puglia con minigonna e borsa griffata: il look casual e chic vale quasi 6mila euro Belén Rodriguez è volata in Puglia con la sorella Cecilia per un impegno lavorativo e ne ha approfittato per sfoggiare un look sbarazzino e chic. Ecco quanto valgono minigonna, sneakers e borsa.

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez è impegnatissima sul fronte lavorativo: oltre a essere protagonista di due diversi programmi tv, Tu Sì Que Vales e Le Iene Show, porta regolarmente avanti anche la sua attività di imprenditrice con diversi brand, da Mar de margaritas a Me Fui, fino ad arrivare a Hinnominate, marchio di abbigliamento fondato con i fratelli. È proprio con la sorella Cecilia che nelle ultime ore è volata in Puglia ed è lì che diventerà protagonista di uno shooting glamour e dall'animo estivo. Sui social ha dato una piccola anticipazione dei meravigliosi panorami che appariranno alle sue spalle e ne ha approfittato per sfoggiare un look casual e chic.

Belén segue il trend della micro gonna

Questa mattina Belén è arrivata in Puglia e non ha potuto fare a meno di documentare tutto sui social, dove ha mostrato lo splendido panorama marino e soleggiato della location in cui soggiorna. Ad attirare le attenzioni dei fan è stato il suo outfit sbarazzino e casual ma allo stesso tempo super sofisticato. L'avevamo lasciata a Le Iene col completo di pelle color prugna, oggi la ritroviamo in versione scolaretta con una minigonna sartoriale leggermente plissettata. Si tratta di uno dei must di stagione (soprattutto perché è a vita bassa), è firmata Miu Miu e sugli e-commerce di moda di lusso viene venduta a 1.148 euro.

La minigonna Miu Miu

La it-bag sfoggiata da Belén Rodriguez

Per completare il tutto l'argentina ha scelto una semplice canotta bianca e degli accessori coordinati, dalle Adidas Superstar 82 Panel in off white (da 96 euro) ai calzettoni di spugna portati a vista. Non è mancato un ulteriore tocco griffato: Belén si è immortalata con una famosa it-bag tra le mani, la Lady Dior piccola. Per la precisione ha scelto il modello in pelle di agnello Cannage grigio acciaio che attualmente viene venduta al prezzo di 4.600 euro. Niente trucco e capelli al naturale: sarà perché ha preferito rimanere in versione acqua e sapone prima dello shooting o perché semplicemente si sente in vacanza, ma la cosa certa è che senza make-up e artifici la showgirl è decisamente meravigliosa.

