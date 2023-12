Belén Rodriguez è dark per la serata con Elio: la cintura vintage costa oltre 4mila euro Belén Rodriguez ha puntato sull’eleganza senza tempo del nero per un evento pre-natalizio con Elio Lorenzoni. In quanti hanno notato la sua cintura a catena griffata? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez ha ritrovato la felicità dopo la rottura definitiva con Stefano De Martino, ad aiutarla ad affrontare uno dei momenti più difficili della sua vita è stato il nuovo compagno Elio Lorenzoni, che da qualche tempo a questa parte appare sempre più spesso nelle sue Stories. I due si preparano a passare il primo Natale insieme (lui le ha già regalato un'adorabile borsetta Chanel in rosso metallizzato) e non potrebbero essere più raggianti. Nelle ultime ore, ad esempio, hanno partecipato fianco a fianco a un evento che anticipa le feste e per l'occasione la conduttrice ha puntato sull'eleganza senza tempo del nero. In quanti hanno notato la sua cintura a catena?

Belén Rodriguez col tubino nero

Dopo aver sorpreso tutti con un nuovo colore di capelli super luminoso, ora Belén Rodriguez è riuscita ancora ad attirare tutti i riflettori su dì sé. Ha partecipato a un evento pre-natalizio col suo Elio e lo ha fatto con un look che non poteva passare inosservato.

Belén in nero alla serata con Elio

Se da un lato il compagno ha mixato black&white con pantaloni candidi, lupetto e anfibi, completando il tutto con un montone di camoscio beige, la conduttrice ha preferito l'eleganza senza tempo del nero, apparendo chic e sofisticata. Ha indossato un rigoroso tubino con gonna al ginocchio e bustier girocollo, abbinandolo a un cappotto maxi in tinta lungo fino alle caviglie e a un paio di tacchi alti.

Belén col tubino dark

La cintura a catena di Belén

A fare la differenza è stato l'accessorio con cui ha spezzato l'effetto dark: Belén ha sfoggiato una cintura a catena dorata che le ha segnato il punto vita, un modello con più fili che cadono sulla pancia decorati con l'iconica doppia C di Chanel in metallo.

Belén mostra la cintura Chanel

Tutti coloro che vogliono sapere assolutamente dove trovare questa chicca devono andare sui siti di moda vintage di lusso, dove la cintura viene venduta a 4.200 euro. Capelli ondulati a effetto wild, rossetto scuro sulle labbra e manicure bordeaux: Belén riesce a essere raggiante anche in total black, a prova del fatto che non ha assolutamente rivali in fatto di bellezza e sensualità.

La cintura vintage di Chanel