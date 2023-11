Belén Rodriguez alle Maldive con Elio: le espadrillas da spiaggia costano oltre 800 euro Belén Rodriguez si sta godendo il relax alle Maldive con Elio Lorenzoni ma non per questo rinuncia allo stile. Per andare in spiaggia ha indossato un paio di espadrillas griffate: ecco quanto costano.

Belén Rodriguez si è presa una temporanea pausa dalla tv e, complice il periodo difficile affrontato di recente dopo la rottura con Stefano De Martino, ora ha sentito la necessità di concedersi una vacanza all'insegna del relax. Dopo aver comprato una nuova casa nel centro di Milano, dando così ufficialmente il via alla sua "nuova vita", ora è volata alle Maldive con Elio Lorenzoni. Spiagge paradisiache, mare cristallino e foreste incontaminate: i due sono diventati protagonisti di una vera e propria fuga romantica, lontani da paparazzi e gossip. La conduttrice non ha rinunciato allo stile, anzi, nel bagaglio ha portato diversi abiti e accessori sofisticati. Dopo la borsetta con le frange, ecco qual è la chicca griffata che ha sfoggiato al mare.

Il bikini bicolor di Belén

In una vacanza alle Maldive non potevano mancare le foto in bikini e Belén ne ha approfittato per sponsorizzare alcuni pezzi di Me Fui, la collazione beachwear che ha firmato con la sorella Cecilia. Dopo il due pezzi bianco, ora ha puntato sull'effetto bicolor con un costume caratterizzato da tanga sgambatissimo color lime e reggiseno a triangolo con le due coppe "a contrasto", ovvero una fluo e l'altra viola. Ha posato stesa su uno spettacolare bagnasciuga, rivelando non solo una forma fisica impeccabile ma anche un'abbronzatura olivastra da fare invidia. Al di là dei gioielli Cartier a cui non rinuncia neppure quando fa il bagno, ad attirare le attenzioni dei fan sono state le sue scarpe da spiaggia.

Belén in bikini alle Maldive

Belén in spiaggia veste griffata

Nelle Stories postate sui social Belén ha rivelato l'accessorio che ha usato per completare il suo look da spiaggia, delle espadrillas di Louis Vuitton color panna.

Le espadrillas di Belén

Si tratta delle Starboard, modello che reinterpreta un grande classico dell'estate ma con un tocco extra lusso: le scarpe sono in cotone e hanno la tradizionale suola in corda intrecciata ma la loro particolarità sta nel motivo Monogram ricamato all-over sul tessuto. Qual è il loro prezzo? Sul sito ufficiale della Maison vengono vendute a 820 euro. Belén ha arricchito il tutto con una sorta di cavigliera a catena, rendendo così il beach look un tantino più rock. In quante prenderanno ispirazione da lei per la prossima estate?