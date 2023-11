Belén Rodriguez alle Maldive veste griffata: quanto costano micro bag e occhiali a “effetto cintura” Belén Rodriguez si sta godendo il totale relax alle Maldive ma non per questo rinuncia alla sua passione per la moda: ecco il nuovo look vacanziero con accessori griffati sfoggiato durante la fuga romantica con Elio Lorenzoni.

Rodriguez ha ritrovato la felicità al fianco del nuovo fidanzato Elio Lorenzoni: sebbene inizialmente abbia preferito tenere nascosta la relazione, così da conoscere meglio il compagno a debita distanza dai riflettori, ora non può fare a meno di rivelare i suoi sentimenti sui social, dove posta spesso delle adorabili foto di coppia. Proprio di recente i due sono partiti alla volta delle Maldive e ora si stanno godendo il totale relax tra tintarella, mare cristallino e giri in bicicletta. Al di là dell'anello "misterioso" sfoggiato dalla conduttrice (che lascerebbe presagire un futuro matrimonio), ad aver attirato le attenzioni dei fan è stato il suo nuovo look vacanziero all'insegna del glamour (e delle griffe).

Il minidress usato come copricostume

Bikini, minidress sbarazzini, completi in maglia: l'armadio di Belén Rodrigurz alle Maldive è all'insegna dello stile comfy, a prova del fatto che vuole godersi al massimo questa fuga romantica con Elio.

Gli accessori da spiaggia di Belén

Nelle ultime ore ha organizzato una passeggiata in bici tra i boschi incontaminati dell'isola ma non per questo ha rinunciato alla sua innata passione per la moda, anzi, ha lanciato dei trend da seguire assolutamente durante la prossima estate. Al posto dei classici copricostume ha indossato un abitino color sabbia firmato Caravana, un modello in tessuto leggero e trasparente che ha lasciato intravedere il bikini con gonna morbida e maxi scollatura sulla schiena.

Belén in Caravana

A fare la differenza nel look vacanziero di Belén sono stati gli accessori. Niente tacchi, ha preferito un paio di sandali alla schiava raso terra e con i laccetti in cuoio di Syrenia, completando il tutto con delle "chicche" griffate. Gli occhiali da sole scuri fanno parte della collezione Buckle di Moschino e con le loro stanghette a "effetto cintura" rendono omaggio alle calzature e alle borse iconiche della Maison (prezzo 126 euro).

Occhiali da sole Moschino

La conduttrice ha poi rinunciato alle classiche shopper da spiaggia, optando per una micro bag coordinata di Stella McCartney, per la precisione la Tote Micro Falabella Shaggy con il manico a catena e dei lacci-frange in cotone organico color mandorla. Quanto costa? Sul sito ufficiale del brand viene venduta a 850 euro.