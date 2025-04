Belén Rodriguez celebra il corpo femminile in intimo e autoreggenti

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez è tornata alla sua normale quotidianità dopo il momento difficile che ha affrontato in seguito alla drastica rottura con Stefano De Martino. Per quasi un anno ha preferito rimanere lontana dai riflettori ma ora le cose sono cambiate e, oltre ad aver traslocato in una nuova casa milanese insieme ai figli Santiago e Luna Marì, ha anche ripreso regolarmente a lavorare. Conduce OnlyFun su Canale 9, si lascia intervistare in programmi iconici come Che Tempo che Fa ed è attivissima sui social, dove non perde occasione per documentare gli impegni lavorativi e i dolci momenti in famiglia. Nelle ultime ore, in particolare, si è trasformata nella regina delle provocazioni con una serie di scatti in cui ha celebrato il corpo femminile.

Le foto di Belén in intimo

Ieri sera Belén Rodriguez aveva infiammato i social con un sensualissimo scatto vedo non vedo, nel quale sfoggiava un abito a rete che lasciava intravedere le forme, ora è tornata a provocare i fan ma con delle foto in lingerie. Complice probabilmente uno shooting fashion, si è lasciata immortalare in intimo dark, per la precisione con due diversi completini, uno in pizzo, l'altro in tessuto elastico simile al raso. Il primo ha un reggiseno trasparente a effetto floreale e i tanga coordinati, il secondo ha il reggiseno a triangolo e gli slip sgambatissimi e in entrambi i casi li ha abbinati a delle iper femminili calze autoreggenti velate e a un paio di sling-back col tacco sottile. Capelli sciolti e ondulati, make-up curatissimo e fare da diva: Belén in questa versione è una vera e propria dea.

Belén in intimo e autoreggenti

Belén celebra il corpo femminile

Per quale motivo Belén sta posando spesso come una dea della sensualità sui social? Il desiderio di accumulare like "facili" non c'entra nulla, pare semplicemente che voglia celebrare il corpo femminile.

Belén posa come una dea

Per farlo è diventata protagonista di una serie di scatti all'insegna dell'erotismo, nei quali però non ha rinunciato all'eleganza che da sempre la contraddistingue. A dimostrarlo è la didascalia che ha inserito in tutti i post che recita semplicemente "Corpi". Ci sta riuscendo? A giudicare dalle reactions dei milioni di followers, pare proprio di sì: Belén è una vera e propria dea e, nonostante il passare del tempo, non perde affatto il suo innato fascino.

Belén posa in intimo