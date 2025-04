Belén Rodriguez a Che Tempo che Fa brilla con la collana di diamanti da quasi 50mila euro

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez ha ripreso a lavorare a pieno ritmo dopo il momento difficile vissuto lo scorso anno, per la precisione in seguito alla drastica rottura con Stefano De Martino. Si è trasferita in una nuova casa a Milano, è tornata in tv al timone di OnlyFun e si gode la vita da single (è la prima volta che non ha un compagno dopo 20 anni). Ieri, inoltre, è stata tra gli ospiti speciali di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa, sul cui palco si è raccontata senza filtri, parlando del tatuaggio della farfallina, del rapporto col compianto nonno e della nuova vita da 40enne. Per l'occasione non ha rinunciato allo stile glamour: ecco cosa ha indossato e chi ha firmato la scintillante collana di diamanti.

Belén Rodriguez in tv col tubino nero

A poche ore dagli scatti social in topless, Belén Rodriguez ha fatto un'apparizione in tv a Che Tempo che Fa. Niente mini dress, corpetti strizzati e accessori provocanti, sul palco di Canale 9 ha lasciato trionfare l'eleganza senza tempo indossando l'intramontabile tubino nero, un modello con la gonna midi con spacco laterale, le maniche corte e la scollatura generosa. Per completare il tutto ha scelto un paio di pumps total silver tempestate di cristalli con un vertiginoso tacco a spillo e ha tenuto i capelli sciolti e lisci, mettendo in risalto il nuovo taglio a caschetto (che, come lei stessa ha spiegato, è una rivoluzione d'immagine che si è concessa per celebrare l'ingresso nei 40 anni).

Collana Damiani

Quanto costa la collana di diamanti di Belén

A fare la differenza nel look televisivo di Belén Rodriguez è stata la collana, un girocollo in oro bianco e diamanti scintillanti firmato Damiani. Si tratta di un pezzo della collezione emozioni, un capolavoro di arte orafa con due fili che si incrociano sul collo, esaltandolo con luminosità. La sua particolarità? La cascata di diamanti taglio Marquise è contraddistinta da dimensioni crescenti. Sul sito ufficiale della gioielleria non viene indicato il prezzo dell'accessorio, visto che la cifra può variare a seconda della dimensione e del taglio delle pietre scelte. Sugli e-commerce di lusso, però, il collier può essere trovato a 46.800 euro. In quante sognano di indossare un gioiello tanto scintillante?

