Beatrice Borromeo cambia stile: alla sfilata Dior splende in fucsia con il crop top a fascia Conosciuta per il suo stile raffinato ed elegante, Beatrice Borromeo ha stupito tutti alla sfilata Dior con un look dai colori accesi che lascia le spalle nude e scopre il torace.

A cura di Beatrice Manca

Beatrice Borromeo è volata in India insieme al marito Pierre Casiraghi per la sfilata pre fall di Dior, che ha scelto la Porta dell'India di Mumbai come cornice della nuova collezione pre fall 2023. Avevamo lasciato la royal monegasca al Ball de La Rose con un abito in stile ‘flamenco' e coroncina sui capelli, la ritroviamo in prima fila alla sfilata con un look completamente trasformato, audace e glamour, in toni fluo.

Beatrice Borromeo con il vestito "della passerella"

La moglie di Pierre Casiraghi è stata incoronata ‘royal più elegante d'Europa' per via del suo stile classico e raffinato, fatto di capi senza tempo come abiti plissé, tailleur strutturati e grandiosi abiti da sera. Non ci aspettavamo certo di ritrovare la sofisticata Beatrice Borromeo vestita di fucsia, una nuance sgargiante e poco presente nel suo guardaroba. L'ex giornalista ha indossato un coordinato con top a fascia e ampia gonna lunga fino ai piedi ‘preso' direttamente dalla passerella: è uno dei nuovi look della collezione pre fall 2023. Il dettaglio più audace? Il crop top a fascia che lascia spalle nude e scopre leggermente il torace. Per completare il look ha indossato un paio di orecchini pendenti e ha tirato i capelli indietro, evidenziando collo e spalle nude.

Beatrice Borromeo in Dior pre fall 2023

Beatrice Borromeo è la musa di Dior

Se Beatrice Borromeo ha potuto indossare un look inedito è per via del legame speciale che la lega alla Maison francese: insieme al marito Pierre è ambassador di Dior e di recente è anche apparsa come testimonial nella nuova campagna del brand con un look minimal e ricercato. Ai grandi eventi indossa sempre le creazioni di Maria Grazia Chiuri: nessuna sorpresa dunque che sia volata dall'altro capo del mondo per assistere alla sfilata pre fall. Con lei c'era anche il marito Pierre Casiraghi, elegante in un completo color crema Dior indossato con camicia sbottonata. Una vera power couple della moda!