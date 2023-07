Beatrice Borromeo a Parigi è una dark lady: osa con le trasparenze con l’abito intrecciato Beatrice Borromeo non si è voluta perdere la Paris Fashion Week dedicata all’Haute Couture. Ha partecipato alla sfilata Dior, trasformandosi in una dark lady con un sensuale abito dall’effetto vedo-non vedo.

A cura di Valeria Paglionico

A Parigi si sta tenendo uno degli eventi di moda più attesi dell'anno: la Fashion Week dedicata all'Haute Couture che vede moltissime Maison di fama internazionale presentare le loro collezioni di Alta Moda per l'Autunno/Inverno 2023-24. Tra i nomi più attesi non poteva che esserci Dior, che in passerella ha lanciato una nuova linea all'insegna della sensualità e del bon-ton firmata da Maria Grazia Chiuri. Nel front-row le star non sono mancate, da Natalie Portman a Chiara Ferragni, anche se ad attirare le attenzioni del pubblico è stata la principessa monegasca Beatrice Borromeo: ecco cosa ha indossato.

Le reali monegasche alla Paris Fashion Week

La Paris Fashion Week è un appuntamento che le reali monegasche non riescono proprio a perdersi: dopo Charlotte Casiraghi da Chanel col suo completo in tweed abbinato ad accessori fluo, anche Beatrice Borromeo è riuscita a catalizzare tutti i riflettori su di sé. Da sempre legata alla Maison Dior, che ha curato i suoi look in diversi eventi ufficiali, ha seguito la nuova sfilata direttamente dalle prime file. Niente colori pastello, tailleur mannish o dettagli principeschi, questa volta si è trasformata in una dark lady con un outfit che ha mixato alla perfezione bon-ton e sensualità.

Beatrice Borromeo in Dior

La borsa iconica di Beatrice Borromeo

Beatrice Borromeo ha scelto un lungo abito total black, un modello con gonna a ruota alla caviglia, bustier aderente con la scollatura dritta e maniche lunghe che coprono le spalle. La sua particolarità? È realizzato con un originale tessuto intrecciato che dà vita a un sensuale effetto vedo-non vedo. A completare il tutto non potevano mancare i dettagli iconici e in tinta, dalle sling-back col tacco a spillo alla borsetta Camera Ovale con firma CD goffrata (prezzo 2.100 euro). Capelli sciolti e ondulati, trucco appena accennato e fare da diva: Beatrice ha dato l'ennesima dimostrazione di essere un'indiscussa icona di eleganza e di stile.