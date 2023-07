Charlotte Casiraghi alle sfilate di Parigi: abbina il tailleur in tweed agli accessori rosa fluo Chanel ha presentato la sua collezione di Alta Moda per l’Autunno/Inverno 2023-24. Ad assistere alla sfilata non poteva mancare Charlotte Casiraghi, da sempre musa della Maison: ecco cosa ha indossato per partecipare alla Paris Fashion Week.

A cura di Valeria Paglionico

Si sta svolgendo la Paris Fashion Week dedicata all'Haute Couture e fino al prossimo 6 luglio saranno diverse le Maison di fama internazionali che presenteranno le collezioni di Alta Moda per l'Autunno/Inverno 2023-24. Oggi è stato il turno di Chanel, che in passerella ha celebrato lo stile chic e iconico tipicamente parigino. Tra le prime file del front-row non poteva mancare Charlotte Casiraghi, musa della griffe fin dai tempi di Karl Lagerfeld. Per l'occasione ha lasciato trionfare l'eleganza con un adorabile completo in tweed ma la cosa particolare è che lo ha abbinato a una serie di accessori fluo.

Il look di Charlotte Casiraghi alla sfilata

Charlotte Casiraghi è arrivata qualche ora fa a Parigi per partecipare alla sfilata Haute Couture di Chanel e col suo look chic e bon-ton è riuscita a catalizzare tutti i riflettori su di sé.

Charlotte Casiraghi alla sfilata Chanel

Ha indossato uno dei classici tailleur in tweed della Maison, per la precisione un modello sui toni del bianco e rosa con la gonna corta e leggermente scampanata e il blazer con i bottoni gioiello a forma di camelia e una cascata di fiorellini di scintillanti paillettes sul davanti. A fare la differenza sono stati gli accessori in rosa fluo, dalla classica borsa in pelle trapuntata ai décolleté bicolor in vernice black&pink. Insomma, la principesca monegasca ha proposto la soluzione perfetta per reinterpretare in chiave moderna un outfit dall'eleganza senza tempo.

Charlotte Casiraghi in Chanel

Chanel celebra l'eleganza parigina

Tra le sfilate più attese della Paris Fashion Week dedicata all'Haute Couture non poteva che esserci quella di Chanel, che proprio nelle ultime ore ha lanciato la collezione di Alta Moda per l'Autunno/Inverno 2023-24. Le modelle hanno passeggiato sulle rive della Senna tra gli stand di stampe e libri usati e sullo sfondo della Tour Eiffel, il tutto sfoggiando degli abiti che hanno celebrato lo stile tipicamente francese. Completi in tweed, ricami preziosi, fiori tridimensionali, cestini di vimini riempiti di fiori e scarpe Mary Jane: sul catwalk tutto è iconico, cinematografico, chic, proprio come avrebbe voluto Coco Chanel. Così facendo la Maison ha reso omaggio a Parigi, la patria dell'Alta Moda da sempre considerata una vera e propria "musa" dai couturier più celebri della storia.