Beatrice Borromeo in minigonna alle sfilate di Parigi: la svolta glamour con la camicia trasparente Beatrice Borromeo è arrivata alla sfilata Haute Couture di Dior con un nuovo look con minigonna e occhiali da sole.

A cura di Beatrice Manca

A Parigi è in corso la Settimana dedicata all'Haute Couture, evento che ha richiamato star internazionali, top model e icone di stile …di sangue blu. Alla sfilata Dior ha fatto il suo ingresso Beatrice Borromeo, ex giornalista e ambassador della casa di moda francese, con un nuovo look: la moglie di Pierre Casiraghi ha dato una svolta al suo stile bon ton scegliendo un outfit con minigonna, stivali e occhiali scuri.

Beatrice Borromeo cambia look

Beatrice Borromeo è stata eletta royal più elegante d'Europa e, insieme al marito Pierre Casiraghi, è volto della Maison Dior. Ogni sua apparizione è nel segno dello stile: gonne plissé, abiti da sogno, foulard tra i capelli. Alla sfilata Haute Couture Primavera/Estate 2023 di Dior, però, l'abbiamo vista in una nuova versione, più audace e sbarazzina. Beatrice Borromeo ha indossato una mantella corta di Dior della collezione Autunno/Inverno 2021-22 abbinandola a una minigonna e a un paio di alti stivali con il tacco in tweed.

Beatrice Borromeo alla sfilata Dior Haute Couture

Beatrice Borromeo con occhiali da sole e veletta

Borromeo ha completato il look con una camicia in voile di seta trasparente e un basco alla francese con veletta che sostituiva il cappellino con visiera nel look di passerella. Il tocco da diva? Gli occhiali da sole scuri e la maxibag nera, una nuova versione dell'iconica Lady Dior. Una cosa è certa: in lungo o in minigonna, Beatrice Borromeo rimane la più sofisticata della famiglia reale monegasca.