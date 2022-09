Baby Vittoria, il fiorellino di casa Ferragni: il nuovo travestimento è adorabile La piccola Vittoria in versione “fiorellino” è adorabile: è l’ennesimo travestimento della bambina, forse nuovamente opera di papà Fedez.

A cura di Giusy Dente

Non è Carnevale, ma in casa Ferragnez c'è sempre tempo per i travestimenti! Fedez, in particolare, è appassionato di ciò che riguarda le trasformazioni coi costumi. Ama coinvolgere i suoi figli in questi momenti di scherzo e di gioco. Si diverte soprattutto con la piccola Vittoria: le facce buffe, le espressioni, le acconciature bizzarre e le smorfie della bimba l'hanno resa in breve tempo una piccola star sui social dei genitori. In questa nuova versione è più adorabile che mai.

Baby V diventa un fiorellino

C'è quasi sempre Fedez, dietro ai travestimenti di Leone e Vittoria. I bimbi ne hanno sfoggiati diversi in questi mesi, uno più originale e buffo dell'altro. C'è proprio la mano di Fedez dietro al costume a forma di polpo con i lunghi tentacoli indossato dalla piccola di casa quando aveva appena 7 mesi: era stato il rapper a disegnarlo. In vista di Halloween abbiamo visto la piccola prima con un body arancio a forma di zucca, poi è stata la volta di un costumino da Mercoledì Addams, con tanto di parrucca con trecce nere.

In questo caso a travestirsi era stata la famiglia al completo, in un'inedita versione dark. Tra i travestimenti meglio riusciti impossibile non ricordare quello da Majin Bu. In qualità di fan del mondo dei manga e dei cartoon, nuovamente Fedez aveva scelto per sua figlia, in occasione di Carnevale 2022, un costume ispirato all'universo di Dragon Ball. La scelta era caduta sul personaggio rosa e tondeggiante.

Il nuovo travestimento della Vitto (come viene affettuosamente chiamata in famiglia e sui social) è da fiorellino, con tanto di piccola coccinella poggiata su uno dei petali. Papà Fedez lo ha mostrato orgoglioso sui social, durante un momento di quotidianità padre-figlia. La bimba era tra l'altro alla guida di una mini auto rosa, perfettamente abbinata al look floreale.