Baby Vittoria come una farfalla: la figlia di Chiara Ferragni è irresistibile con le ali colorate Vittoria, la seconda figlia di Chiara Ferragni e Fedez, è un piccolo idolo dei social: su Instagram è apparsa “trasformata” in una farfalla variopinta.

A cura di Beatrice Manca

Un pomeriggio di giochi tra bambini che diventa un'avventura magica: la piccola Vittoria, seconda figlia di Chiara Ferragni e Fedez, si è trasformata…in una farfalla! I Ferragnez si trovano in vacanza a Ibiza e l'imprenditrice digitale condivide quotidianamente istantanee della famiglia: feste in piscina, abiti scintillanti, pranzi in spiaggia e le adorabili marachelle di Leone e Vittoria, che adesso torna in versione "fatina".

Anche Baby Vittoria segue il trend delle canottiere bianche

La sorella minore di Leone ha conquistato i social con le sue buffe espressioni e ai completini che la madre influencer si diverte a scegliere per lei. Dai look ‘matchy-matchy' a fiori ai costumi da bagno colorati, fino all'abitino griffato da marinaretta. Anche la più piccola di casa Ferragni ha una passione per la moda e "segue" il trend delle canottiere bianche: nel suo caso però si tratta di un body con le bretelline e un ricamo rosso. Il pagliaccetto è un modello di Petit Bateau, in vendita con altri body abbinati (al prezzo totale di 22 euro).

Vittoria Lucia Ferragni con le ali arcobaleno

Vittoria e Leone hanno trascorso un pomeriggio di giochi con altri bambini, tra peluche e disegni colorati (inutile dire che i quaderni arrivavano dalla nuova linea per la scuola di Chiara Ferragni). Tra i vari scatti della giornata ne spunta uno in cui Vittoria sembra una "farfalla" variopinta. Nessun trucco e nessun filtro Instagram, solo un paio di ali color arcobaleno "indossate" sopra al body e un piccolo scettro con piume colorate e cristalli. L'effetto, però, è adorabile: replicherà a Carnevale?