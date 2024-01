Australian Open, perché Carlos Alcaraz è apparso sul campo da tennis con un maxi baule griffato Con gli Australian Open inizia la stagione tennistica 2024. Nel primo torneo del Grande Slam dell’anno, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sfidano sul campo e nelle campagne pubblicitarie. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

La stagione tennistica 2024 è appena iniziata. Domenica 14 gennaio hanno preso il via gli Australian Open, uno dei quattro tornei del Grande Slam, nonché primo grande torneo dell'anno. Dopo un fine anno scoppiettante, Jannik Sinner si prepara a tornare in campo, pronto a nuove sfide con il suo amico-rivale Carlos Alcaraz, spagnolo numero 2 al mondo. La loro rivalità, però, dallo scorso anno, non si limita ai campi da tennis ma si estende anche al mondo della moda: due mondi che da tempo ormai hanno iniziato a comunicare.

Louis Vuitton protagonista agli Australian Open

Carlos Alcaraz, talento spagnolo classe 2003, è ambassador di Louis Vuitton, mentre Jannik Sinner, campione italiano classe 2001, è volto di Gucci. Sinner aveva fatto parlare di sé a Wimbledon 2023 perché era entrato sul Campo Centrale dell'All England Club con un borsone logato Gucci: non era mai accaduto che un campione portasse un accessorio sponsorizzato non bianco a Wimbledon, dove il regolamento sugli abiti è rigidissimo.

Per questa nuova stagione tennistica, il numero 2 al mondo ha disegnato in collaborazione con il brand francese un Malle Vestiaire, ossia un baule logato, realizzato proprio in occasione degli Australian Open. Il baule con le iniziali cifrate C.A. è impreziosito dai Monogram di Louis Vuitton contiene il guardaroba di Alcaraz per questi Australian Open: t-shirt e scarpe Nike, una Speedy Monogram P9 blu – l'iconico borsone da viaggio disegnato da Pharell Williams e regalato al campione per il torneo – e delle palline da tennis.

Il baule da viaggio, che diventa un armadietto, contiene anche tutta una serie di ricordi e cimeli del campione spagnolo come la maglia con cui ha vinto Wimbledon nel 2023 e un piccolo trofeo vinto quando aveva solo dieci anni. Il grande baule disegnato da Alcaraz sarà disponibile in vendita a 150mila euro.

I trofei degli Australian Open nei bauli Louis Vuitton

Non finisce qui, però, perché Louis Vuitton ha disegnato anche i due piccoli bauli che conterranno il trofeo del singolare femminile e di quello maschile. Realizzati in legno e con l'intramontabile tela monogram, i due piccoli bauli contengono la coppa degli Australian Open, nascosta da due pannelli che, aprendosi, svelano anche una V bianca. Non si tratta dei primi bauli realizzati da Louis Vuitton per delle manifestazioni sportive: il brand di LVMH ha creato accessori di lusso anche per l'NBA, i Mondiali di calcio, il Gran Premio di Formula 1 e il Pallone d'Oro. Una nuova campagna che vede protagonista uno dei volti nuovi del tennis maschile, a dimostrazione di quanto il tennis stia diventando un ambito di interesse per la moda. Uno sport sempre più nazionalpopolare, al pari del calcio, del rugby o del basket, in grado di parlare alle persone, motivo per cui i grandi brand scelgono la racchetta per parlare a nuove audience.