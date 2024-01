Jannik Sinner, il look della vittoria con il trofeo degli Australian Open vale quasi 15mila euro Jannik Sinner ha vinto gli Australian Open. Il tennista azzurro ha trionfato nel suo primo torneo del Grande Slam e per le foto di rito a Melbourne ha scelto un look casual e chic. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Jannik Sinner

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Australian Open ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il lunedì di Jannik Sinner è quello di chi, a 22 anni, si sveglia campione Slam. Dopo il trionfo in finale agli Australian Open contro il russo Danil Medvedev, il primo tennista italiano a vincere uno dei quattro tornei del Grande Slam dai tempi di Adriano Panatta si gode il day after. Come da tradizione, il vincitore del torneo australiano, il giorno dopo la finale scatta una serie di foto con Norman, il nomignolo che Roger Federer ha dato al trofeo nel 2017, in un parco di Melbourne.

Jannik Sinner a Melbourne

Il total look Gucci di Jannik Sinner

Jannik Sinner, fresco vincitore del suo primo Grande Slam, si gode la gioia del giorno dopo. Il tennista altoatesino posa per le foto celebrative del giorno dopo a Melbourne. Come fatto da Aryna Sabalenka, campionessa del torneo femminile, i campioni degli Australian Open posa con la coppa ai Royal Botanic Gardens. Si tratta di un immenso parco verde che ospita da diversi anni i vincitori del torneo per le foto di rito.

Sinner con il trofeo degli Australian Open

Sorriso smagliante, i simbolici ricci rossi e la coppa tanto sognata (stavolta senza il baule Louis Vuitton). Jannik Sinner sceglie un total look Gucci per le foto che lo immortalano con il trofeo degli Australian Open. House Ambassador del brand, il tennista azzurro è uno dei nuovi volti scelti da Sabato De Sarno per rappresentare la Maison italiana nel mondo. Dopo la "borsa logata della discordia", portata sul campo centrale di Wimbledon nel 2023, Sinner sceglie un cardigan Gucci in lana blu navy con scollo a V bordato a righe rosse e bianche. Le due righe sono riprese anche sui polsini del maglione, che presenta anche il logo "GG" sulla parte sinistra. Il modello, denominato Cardigan GG, viene venduto sul web a 2.100 euro.

Leggi anche La prima cosa che ha fatto Sinner dopo la vittoria agli Australian Open: una mentalità pazzesca

Jannik Sinner con il look Gucci

Anche i pantaloni sartoriali sono firmati Gucci, mentre le scarpe scelte sono in tela bianche. Il golden boy del tennis italiano, come per la premiazione di domenica, sfoggia al polso un Rolex Submarniner Date, modello che viene venduto online a circa 10mila euro. Chissà che anche per i prossimi appuntamenti, la visita al Quirinale dal Presidente Sergio Mattarella e la presenza a Sanremo sul palco dell'Ariston, Sinner non scelga quest'eleganza dallo stile quasi preppy.

Jannik Sinner con la coppa