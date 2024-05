Perché Jannik Sinner ha cambiato borsa per la prima partita del Roland Garros 2024

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

Jannik Sinner

Jannik Sinner ha debuttato oggi al Roland Garros, uno dei quattro Grande Slam, i tornei più importanti della stagione tennistica. Il campione italiano è tornato sui campi da gioco dopo uno stop di tre settimane dovuto a un infortunio all'anca, che lo ha costretto allo stop. Il tennista potrebbe diventare numero 1 al mondo della classifica ATP, scalzando il serbo Novak Djokovic. Per la prima partita sul campo Suzanne Lenglen, l'altoatesino ha sfoggiato una nuova borsa firmata.

Jannik Sinner a Wimbledon 2023

La borsa logata di Jannik Sinner

In occasione dell'edizione 2023 di Wimbledon, Jannik Sinner aveva debuttato nel torneo con un borsone firmato Gucci, Maison di cui è brand ambassador. La borsa con il celebre tessuto GG Supreme che ha reso iconica la valigeria del brand si scontrava con il rigido dress code di Wimbledon, che vuole i tennisti e le tenniste tutti rigorosamente in abiti bianchi, accessori compresi. Uno "sgarro" che in molti non hanno visto di buon occhio, soprattutto per un ragazzo così giovane e dunque non abituato alle critiche feroci che sono seguite.

Jannik Sinner con il borse bianco

Al Roland Garros, secondo Grande Slam di stagione, Jannik Sinner arriva con grandi aspettative: i suoi fan si chiedono quali siano le sue condizioni dopo l'infortunio all'anca e sperano di vederlo presto numero 1 al mondo. Il dress code del torneo parigino non prevede abiti bianchi, anche se, soprattutto tra le giocatrici, non mancheranno, nonostante il contrasto con il rosso della terra battuta. Per questo stupisce la scelta di debuttare in questo torneo, e non sull'erba londinese, con il nuovo borsone bianco sempre con il motivo GG.

Jannik Sinner durante il primo turno del Roland Garros

Quanto costa il nuovo borsone di Sinner

Il nuovo borsone fa parte della nuova campagna del brand diretto da Sabato De Sarno che vede Jannik Sinner posare sfoggiando le due borse con motivo GG, una bianca e l'altra con la texture anni Trenta. Con il lancio dei nuovi accessori, è arrivato anche il cambio di borsa nel primo torneo disputato da Sinner. L'impressione è che il borsone bianco, in vendita sul sito di Gucci a 1650 euro, lo accompagnerà anche a Wimbledon.

Il borsone con motivo GG firmato Gucci