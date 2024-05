video suggerito

Le foto “rubate” di Jannik Sinner: fuori dal campo con le borse di lusso Com’è Jannik Sinner fuori dal campo? A dimostrarlo sono state delle foto “rubate”, nelle quali è apparso super glamour con dei borsoni griffati personalizzati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Jannik Sinner è la star del momento: originario del Nord Italia, a soli 22 anni può essere considerato il simbolo dell'eccellenza italiana nel campo del tennis. Grazie al suo incredibile talento ha conquistato il suo primo titolo Grande Slam e altri 13 titoli del circuito maggiore, diventando in poco tempo il più vittorioso tennista italiano dell'era Open. Sebbene non ami particolarmente stare sotto i riflettori, è riuscito anche a imporsi come una vera e propria di stile: ecco le foto "rubate" nelle quali ha portato la moda di lusso in campo.

I borsoni griffati di Jannik Sinner

Siamo sempre stati abituati a vedere Jannik Sinner in campo con i suoi completi da tennis total white ma cosa indossa fuori dal campo? A dimostrarlo sono le nuove foto che lo ritraggono poco dopo alcune attese partite. A realizzarle è stato il fotografo Riccardo Raspa, che ha seguito il campione durante allenamenti e tornei in tutto il mondo, l'obiettivo? Documentare in stile reportage la sua "normale" quotidianità. C'è un accessorio in particolare a cui il tennista non rinuncia mai: i borsoni personalizzati di Gucci, tutti decorati con le sue iniziali e con l'iconica stampa jacquard con la doppia G declinata in diversi colori. Ad oggi Sinner può essere definito non solo un indiscusso talento ma anche un'icona fashion fresca e contemporanea che sta rivoluzionando i codici e l'estetica del tennis.

Il legame tra tennis e moda

Il profondo rapporto che lega Gucci al mondo del tennis ha messo radici negli anni '70, quando per la prima volta la Maison di moda fiorentina ha ampliato la sua gamma di articoli pensati per il settore. Accessori, capi ready-to-wear e calzature, prime tra tutte le sneakers Tennis: la griffe ha avuto il merito di aver combinato alla perfezione lusso e tempo libero, definendo in modo impeccabile l'identità degli amanti di questo sport. Jannik Sinner è solo l'ultimo ad aver ereditato questo legame con la moda, diventando un'icona fashion capace di mettere in risalto i valori del tennis con estrema eleganza ma senza rinunciare alla funzionalità.

