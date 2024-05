video suggerito

Sinner numero 1 al mondo senza giocare il Roland Garros: il clamoroso scenario causato da Djokovic Jannik Sinner ha la chance di diventare il numero 1 ATP il 10 giugno, e cioè il giorno seguente la finale del Roland Garros. Djokovic è costretto ad arrivare almeno in finale per mantenere il primato.

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia non ha giocato, ed è in dubbio anche per il Roland Garros. Ma che lo giochi o meno ha la possibilità, pure piuttosto concreta, di diventare numero 1 della classifica ATP il 10 giugno e cioè il giorno seguente alla finale di Parigi. La sconfitta subita da Djokovic a Roma gli offre una grande opportunità e semplifica anche i calcoli, che sono piuttosto semplici.

Sinner può superare Djokovic dopo il Roland Garros

Da tempo si dice che diventare numero 1 del mondo per Jannik Sinner è solo questione di tempo, ed è proprio così. Djokovic in questo momento ha 9860 punti, gli ultimi li ha incamerati a Roma raggiungendo il terzo turno (un risultato comunque modesto per uno come lui). Sinner invece è fermo a 8770 (quasi la metà li ha conquistati in quest'avvio di 2024). Il divario è di esattamente 1090 punti.

Cosa serve a Sinner per superare Djokovic nella classifica ATP

Il Roland Garros, però, rappresenta una cambiale pesantissima per Djokovic, che lo scorso anno trionfò a Parigi e conquistò contestualmente 2000 punti. Quindi ciò significa che materialmente quando inizierà Parigi il serbo avrà 7860 punti. Sinner invece nel 2023 perse al secondo turno e quindi scarta appena 45 punti. Sinner, che giochi o meno, avrà 8725 punti.

Di fatto si comincerà a giocare con Jannik che sarà già avanti. Djokovic dunque per rimanere davanti a Sinner dovrà raggiungere almeno la finale, che assegna al perdente 1300 punti (e al vincente 2000) Dovesse arrivare in semifinale e perdere otterrebbe 800 punti e quindi non avrebbe la chance di raggiungere il tennista altoatesino, che giochi o meno, parte da oltre 8700 punti.

Sinner diventa numero 1 ATP dopo il Roland Garros se Djokovic non si qualifica per la finale

Sinner supera Djokovic se entrambi si qualificano per la finale del Roland Garros

Anche Medvedev può diventare numero 1 dopo Parigi

In linea puramente teorica anche Daniil Medvedev potrebbe diventare numero 1 ATP, ma purché accade questo devono avverarsi due combinazioni, anzi tre. Medvedev deve vincere Roma e il Roland Garros e né Djokovic né Sinner devono qualificarsi per la finale.