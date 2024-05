video suggerito

Djokovic è fuori dagli Internazionali d’Italia! Clamoroso successo di Tabilo a Roma Novak Djokovic è stato battuto in due set nel terzo turno degli Internazionali di Roma da Alejandro Tabilo. Il cileno passa agli ottavi e sfiderà Khachanov. Questo risultato fa sorridere anche Sinner. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

77 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Internazionali d'Italia a Roma ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Novak Djokovic è fuori dagli Internazionali d'Italia. Il numero 1 della classifica ATP è stato eliminato addirittura al terzo turno dal cileno Tabilo, testa di serie numero 29. Djokovic non aveva perso mai così presto a Roma, Tabilo compie l'impresa della vita, il match che vale una carriera e negli ottavi sfiderà il russo Khachanov.

Avvio da incubo per Djokovic

Fa caldo quando alle tre del pomeriggio inizia la sfida tra Djokovic e Tabilo. Il serbo, che a Roma ha trionfato più volte ma è a secco di titoli nel 2024 è speranzoso, sa di avere davanti a sé un buon tabellone, ma inizia l'incontro malissimo. Come con Moutet perde subito la battuta, ma il cileno di break consecutivi ne fa due e dopo 17 minuti è già sul 4-0. Cosa che non poteva nemmeno sognare. Tabilio è bravo perché non si scompone mantiene la velocità di crociere e chiude 6-2 il primo set.

Djokovic mai così male agli Internazionali di Roma

Tabilo strappa subito la battuta a Djokovic anche nel secondo set, e mantiene il break di vantaggio portandosi sul 2-0 e sul 3-1, nonostante il serbo inizi a giocare meglio, sia alla risposta che soprattutto con il servizio. Dopo quasi un'ora di gioco il numero 1 al mondo ritrova verve, ma Tabilo serve alla grande e si porta sul 4-2. Altro game perfetto alla battuta ed è 5-3. Djokovic scoraggiato e soprattutto per niente centrato gioca male il non game, l'ultimo della partita. Con un doppio fallo il numero 1 chiude l'incontro, Tabilo vince 6-2 6-3.

Il ko di Djokovic è una buona notizia con Sinner

Tabilo vince e sfiderà Khachanov. Djokovic è fuori da Roma e torna a casa con mille domande e con la possibilità concreta di perdere la prima posizione mondiale dopo il Roland Garros, perché non è riuscito a sfruttare il forfait di Sinner per ampliare il suo vantaggio. Il divario è di circa mille punti, ma a Parigi Djokovic ne scarterà duemila.