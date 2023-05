Aurora Ramazzotti usa la fitball per cullare Cesare: “Peccato non sia comoda da portare in giro” Il metodo infallibile usato da Aurora Ramazzotti per far addormentare Cesare in un batter d’occhio? La fitball, anche se avrebbe notato dei piccoli “effetti collaterali”.

A cura di Valeria Paglionico

Aurora Ramazzotti è diventata mamma da quasi 2 mesi e, sebbene all'inizio avesse preferito prendersi una pausa dai social per capire bene tutto ciò che le era successo, ora non può fare a meno di documentare le gioie e i dolori della maternità con foto e Stories. È tornata su un set per dei nuovi progetti lavorativi, si concede spesso delle passeggiate in centro a Milano e di tanto in tanto riesce anche a coccolarsi tra parrucchiere e manicure, il tutto non rinunciando mai alla compagnia del piccolo Cesare. Come fa a farlo addormentare con una velocità impressionante? Con un piccolo rimedio che le è stato consigliato da una sua followers.

Aurora Ramazzotti segue il consiglio di una fan

Non è la prima volta che Aurora Ramazzotti segue uno dei consigli dei suoi followers ma in quest'occasione le è stato decisamente utile. Ha cominciato a usare la fitball che, come la fan le spiegava, è amatissima dai bambini quando la si usa con loro in braccio mentre si fa su e giù. L'influencer si è immortalata seduta sulla palla di gomma in jeans e reggiseno col figlio tra le braccia e nella didascalia ha fatto una sorta di recensione del prodotto dicendo: "Metodo assodato, peccato che non sia comodissima da portare in giro e soprattutto comincio a sospettare che sia lei la causa di questa sua dipendenza da rimbalzo".

Aurora Ramazzotti con la fitball

Michelle Hunziker in versione nonna

Cosa voleva dire Aurora con l'ultima affermazione? Lo ha spiegato in altre Stories nelle quali ha mostrato sua mamma Michelle Hunziker in versione nonna. Quest'ultima le dava una mano a prendersi cura di Cesare, provava a farlo addormentare tenendolo tra le braccia mentre cantava delle ninna nanne e soprattutto mentre saltellava. Nella didascalia l'influencer ha poi spiegato: "Banano si calma solo se gli fai fare su e giù, ottimo per mantenere le gambe allenate". Insomma, "mistero" risolto: a quanto pare Cesare riesce a riposare solo se viene cullato con l'effetto rimbalzo. Si tratterà davvero di una conseguenza dell'uso della fitball?