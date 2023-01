Aurora Ramazzotti torna alle unghie nude: “Sempre più corte, presto dovrò dimenticarmele per un po’” Aurora Ramazzotti si avvicina al parto e anche la sua nuova manicure lo dimostra. Oltre ad aver puntato sul color nude, ha anche accorciato le unghie, visto che presto dovrà “dimenticarle per un po’”.

A cura di Valeria Paglionico

Aurora Ramazzotti aspetta il suo primo figlio dal fidanzato Goffredo Cerza e non potrebbe essere più felice. Certo, in un primo momento aveva preferito tenere la notizia nascosta, così da superare i primi mesi "critici" lontana dai riflettori, ma ora non può fare a meno di mettere in mostra il pancione, fiera del bebè che porta in grembo. L'avevamo lasciata con mamma Michelle e con le sorelle Sole e Celeste lo scorso weekend, oggi la ritroviamo alle prese con la manicure "pre-parto". Mancano poche settimane alla nascita del bimbo e anche la sua nail-art lo dimostra: ecco su cosa ha puntato per questi ultimi giorni della dolce attesa.

Per Aurora Ramazzotti la manicure è "una cosa seria" e a dimostrarlo sono le sue scelte di stile sempre sul pezzo. Durante le feste aveva puntato tutto su delle unghie natalizie, poi lo scorso mese aveva optato per l'effetto baby boomer, un vero e proprio must-have di stagione. Ora che il parto si avvicina ha pensato bene di scegliere qualcosa di neutro e minimal, così da non dover fare i conti con la ricrescita e con le imperfezioni nel caso in cui da un momento all'altro dovesse trovarsi alle prese col travaglio. Ha mostrato la nail-art sui social, aggiungendo nella didascalia semplicemente "Back to nude". Si tratta dunque di un "gran ritorno", nonché di una scelta dall'eleganza senza tempo.

Aurora Ramazzotti si prepara alla nascita del figlio

Diventare mamma è una delle esperienze più belle ed emozionanti che una donna possa provare nella sua vita ma, allo stesso tempo, è estremamente totalizzante. Aurora Ramazzotti lo sta capendo bene, visto che ha dovuto anche cominciare ad adeguare la manicure alla futura vita da mamma. Niente unghie XXL, le ha dovute tagliare cortissime, così da prepararsi al meglio alla nuova esperienza. Nella didascalia ha spiegato la sua scelta di stile con queste parole: "Sempre più corte perché presto dovrò dimenticarmele per un po'". Insomma, la figlia di Michelle non vede l'ora di dare il benvenuto al bebè, anche se questo significa che rivoluzionerà le sue abitudini quotidiane.