Michelle Hunziker in nero, Aurora Ramazzotti col maxi bomber: la domenica in famiglia “quasi in 5” Michelle Hunziker ha trascorso la domenica con le figlie Aurora Ramazzotti, Sole e Celeste Trussardi. Si è immortalata in loro compagnia per uno scatto social, sottolineando che presto saranno in 5.

A cura di Valeria Paglionico

Michelle Hunziker si sta preparando per il ritorno in tv, presto sarà ancora una volta protagonista di Michelle Impossible, il "one woman show" di Canale 5 di cui è protagonista, e al momento passa le giornata in sala prove alle prese con i balletti. Il weekend, però, si concede qualche momento di pausa e lo dedica alla famiglia. È proprio quanto fatto nella domenica appena terminata: ha riunito le tre figlie Aurora Ramazzotti, Sole e Celeste Trussardi per un pranzo tutto "al femminile", anche se ci ha tenuto a precisare che presto tra loro ci sarà un nuovo "componente" (maschio). Insomma, la conduttrice svizzera non vede l'ora di diventare nonna e nel frattempo non può fare a meno di celebrare l'importanza dei legami familiari.

I look di Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti

Al motto di "Domenica in quasi 5" Michelle Hunziker si è lasciata immortalare tra le strade di Bergamo con le sue figlie. Per l'occasione non ha rinunciato all'eleganza, apparendo super sofisticata in total black. Ha abbinato un lungo trench scuro a un paio di pantaloni palazzo coordinati, completando il tutto con stivali col tacco e borsa shopper di pelo. Aurora Ramazzotti, invece, ha preferito la comodità, visto che deve già fare i conti col pancione che giorno dopo giorno diventa sempre più "esplosivo". Dopo il cardigan abbinato al reggiseno che ha lasciato il ventre nudo, questa volta ha affrontato il freddo con un bomber maxi lungo fino alle caviglie. Ha poi seguito il trend dei mocassini coi calzini e non ha rinunciato agli occhiali da diva con la montatura bianca.

Le donne di casa Hunziker–Ramazzotti–Trussardi

Sole e Celeste Trussardi sono casual e trendy

Ad attirare le attenzioni del pubblico non sono state solo la futura mamma Aurora e la futura nonna Michelle ma anche le piccole di casa Sole e Celeste. Sono state immortalate solo di spalle, così da preservare la loro privacy, ma tanto è bastato per rivelare il loro stile casual e trendy. La prima, la più grande, è apparsa adorabile con un bomber blu elettrico, una minigonna di maglia sui toni dell'azzurro e degli anfibi di pelle nera. La minore Celeste ha invece preferito un paio di jeans oversize, delle sneakers rosa e un piumino di velluto nero. Il dettaglio che le accomuna? Hanno entrambe i capelli biondissimi di mamma Michelle, tanto che Aurora sui social ha scherzato dicendo "Le bionde e io".