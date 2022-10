Aurora Ramazzotti “parla” col suo nuovo cappello: il messaggio ironico ricamato sull’accessorio Aurora Ramazzotti ha appena scoperto che accanto alla sua nuova casa ci saranno dei lavori pubblici che dureranno 3 mesi e che faranno non poco rumore. Come ha affrontato la cosa? Con ironia e con un cappello che ha “parlato” al posto suo.

A cura di Valeria Paglionico

Aurora Ramazzotti sta vivendo un periodo di grandi cambiamenti ed è letteralmente sommersa dagli impegni. Questa volta, però, il lavoro non c'entra nulla: la figlia di Michelle Hunziker è incinta, aspetta il suo primo figlio dal fidanzato Goffredo Cerza e non potrebbe essere più felice. Complice il fatto che il pancino è ancora quasi invisibile, ne sta approfittando per portare a termine il trasloco nella sua nuova casa, quella in cui vivrà col compagno e col bebé in arrivo. L'avevamo lasciata nell'enorme camera armadio che ha realizzato nell'appartamento e oggi la ritroviamo alle prese con un piccolo "inconveniente". Piuttosto che lamentarsi, però, ha lasciato "parlare" il suo nuovo cappello.

Il cappello "ironico" di Aurora Ramazzotti

Questa mattina Aurora Ramazzotti ha visitato la sua nuova casa e ha scoperto che il palazzo accanto è stato demolito. Cosa succederà ora? Per i prossimi 3 mesi nella zona ci saranno continui lavori con dei martelli pneumatici. La figlia di Michelle non si è lasciata sopraffare dall'ansia e ha affrontato tutto con ironia. Neanche a farlo apposta, inoltre, questa mattina indossava un cappello con sopra stampato un messaggio esilarante. Si tratta di un berretto in denim contraddistinto da un ricamo total pink sul capo. Qual è la scritta che riproduce? "Testa vuota & palle piene". Aurora ha poi commentato la sua scelta di stile dicendo "Il cappello di oggi è azzeccatissimo".

Il nuovo look premaman di Aurora Ramazzotti

Poco dopo, poi la Ramazzotti ha fatto visita alla sua beauty coach Joice Rodriguez e ha approfittato di uno specchio per rivelare il nuovo look premaman. Niente tubini, crop top scollati e tailleur mannish, ha preferito un romantico abito in stile premaman, un modello in maglia color sabbia con collo alto, maniche lunghe e cintura in tinta intorno alla vita che ha messo in risalto il pancino. Per completare il tutto ha scelto un paio di collant coprenti e ha seguito il trend del momento: i mocassini portati coi calzettoni bianchi. Insomma, Aurora è una vera e propria icona fashion anche in gravidanza. In quante prenderanno ispirazione dai suoi look da "futura mamma"?