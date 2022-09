Aurora Ramazzotti lancia la no make-up mania: al concerto di Eros è glamour senza trucco Aurora Ramazzotti ha partecipato al concerto di Eros Ramazzotti all’Arena di Verona e sui social ha documentato la dolcissima esperienza. Il dettaglio che ha attirato le attenzioni dei fan? Per la serata ha rinunciato al trucco, lanciando la no make-up mania.

A cura di Valeria Paglionico

Eros Ramazzotti ieri sera è diventato protagonista di uno spettacolare concerto all'Arena di Verona, dove ha lanciato alcuni brani del suo nuovo album Battito Infinito e intonato molte delle hit storiche che lo hanno reso celebre. Tra le centinaia di spettatori c'era anche un ospite famoso e speciale: sua figlia Aurora Ramazzotti, che è stata felicissima di seguire lo show direttamente dalla prima fila. Nel corso della performance, per la precisione mentre intonava il brano Sono cose della vita, il cantante è sceso tra gli spalti e si è avvicinato a lei per darle un bacio, dando vita a un scena dolcissima. Il dettaglio che non è passato inosservato? Aurora ha puntato tutto su un look acqua e sapone.

Aurora Ramazzotti con la giacca in denim

"Apri gli occhi e re-impara a sillabare il verbo amare. Troppo spesso siamo stati persi fuori in alto mare, noi, e c’è bisogno di cuore”, con le parole di Battito infinito, il nuovo lavoro di papà Eros, Aurora ha documentato sui social la serata passata a Verona per assistere al concerto. Ormai sembra essersi lasciata alle spalle le indiscrezioni sulla presunta gravidanza e ha ripreso la sua "normale" quotidianità. Poco prima di partire si è scattata un selfie per documentare il look della serata, dando l'ennesima prova di essere un'icona fashion. La Ramazzotti ha indossato una giacca in total denim, abbinandola a un top nero con un taglio cut-out sul collo, e ha lasciato le gambe scoperte.

Aurora Ramazzotti senza trucco

Il look acqua e sapone di Aurora Ramazzotti

Poco dopo Aurora si è scattata una foto in primo piano, attirando le attenzioni dei followers con un beauty look acqua e sapone. Niente ombretto, eye-liner, rimmel o fondotinta: fatta eccezioe per un velo di rossetto rosso sulle labbra, ha rinunciato al trucco, apparendo meravigliosa al naturale. Che lo abbia fatto per lasciar respirare la pelle (visto che in passato ha sofferto di acne) o semplicemente perché aveva voglia di rinunciare a ogni tipo di artificio, ma la cosa certa è che ha lanciato la "no make-up mania". Quante saranno le influencer che avranno il coraggio di seguire il suo esempio su Instagram?