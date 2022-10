Kylie Jenner sul no make-up trend: “Non ho bisogno del trucco, sono naturalmente splendida” Kylie Jenner ha parlato del no make-up trend sui social, peccato solo che abbia stravolto il messaggio body positive legato alla tendenza. Ha spiegato di non avere bisogno del trucco ma solo perché è “naturalmente splendida”.

Da qualche anno a questa parte il trend del no make-up sta letteralmente spopolando tra le star: sono moltissime coloro che non hanno più paura di mostrarsi senza trucco, filtri e artifici, a prova del fatto che è arrivato il momento di sfatare il mito secondo cui le celebrities sono degli "esseri perfetti". L'ultima a essersi unita alla lista (almeno a parole) è stata Kylie Jenner, peccato solo che le sue affermazioni abbiano scatenato non poche polemiche. Da sempre sfoggia dei make-up molto marcati e sofisticati, tanto da averli resi il suo marchio di fabbrica, ma nelle ultime ore ha dichiarato di non aver assolutamente bisogno di rossetto, ombretto, fondotinta e correttore. Non si tratta però di una rivoluzione di stile, la più piccola delle sorelle Kardashian-Jenner, al contrario, avrebbe stravolto drasticamente il messaggio del trend.

Kylie Jenner si definisce "naturalmente splendida"

Nelle ultime ore Kylie Jenner ha condiviso sui social alcune Stories in cui è apparsa un tantino meno truccata del solito, dando il via a una rivoluzione di stile all'insegna dei look naturali. Un tocco di ombretto nude sulle palpebre, una passata di rimmel e un rossetto color carne che ha semplicemente esaltato le labbra: vedere l'influencer in questa versione acqua e sapone (almeno secondo i suoi standard) è davvero insolito. Il motivo per cui ha abbandonato i suoi tanto amati contouring e sculpting? Al motto di "Non ho bisogno del make-up" ha spiegato di sostenere il no make-up trend perché è "naturalmente splendida".

Un make–up "naturale" di Kylie Jenner

Le critiche a Kylie Jenner

L'unico piccolo inconveniente è che il messaggio lanciato da Kylie Jenner è contrario a tutto ciò che caratterizza il no make-up trend. Il motivo? Seguirlo non significa dimostrare che il proprio viso è perfetto e privo di imperfezioni, vuole essere un manifesto body positive, un modo per spingere chiunque ad accettarsi così come si è al di là dei difetti, delle rughe, dell'acne o degli arrossamenti sulla pelle. Kylie, invece, oltre a non poter essere definita propriamente "naturale" visti i numerosi ritocchini a cui è ricorsa, ha voluto semplicemente esaltare il suo splendore, il tutto con un make-up che "sembra" acqua e sapone ma che in verità è curato nei minimi dettagli. In quanti avranno creduto alla sua svolta "naturale"?

