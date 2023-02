Washed denim make up, il trucco di tendenza si ispira ai jeans L’ombretto azzurro torna di tendenza, ma questa volta si ispira al denim: ombretti, matite e eyeliner per copiare il trend washed denim make up che spopola su TikTok.

A cura di Federica Ambrogio

@maccosmetics_mex

Su TikTok spopola una tendenza make up che si ispira agli anni 2000: basta dare un'occhiata ai tutorial e alle immagini condivise anche su Instagram per catapultarsi in un secondo in un video clip di Christina Aguilera. L'ombretto azzurro viene portato nuovamente alla ribalta dopo aver avuto un successo enorme negli anni '70 quando veniva indossato da Monica Vitti e ripreso poi ad inizio 2000 dalle pop star iconiche dell'epoca: oggi il trend si chiama washed denim make up proprio perchè i colori utilizzati nel make up si ispirano al denim, e vengono utilizzati per creare differenti look occhi, da quelli più semplici a quelli più elaborati. Scopri nella gallery i look da copiare e tutti i prodotti da provare per ricreare il tuo washed denim make up!

Il make up azzurro che si ispira al denim

Se negli anni '80 e '90 l'ombretto azzurro era carico e brillante, oggi le sfumature più trendy di azzurro sono più polverose e abbracciano le nuance del grigio, raggiungendo così l'indaco, il carta d'azzurro e l'azzurro polvere. Sono questi infatti i colori più utilizzati per ricreare il make up di tendenza che spopola su Tik Tok e che si ispira ai jeans. Ombretti, eye liner e matite colorano gli sguardi, dalle sfumature morbide e leggere ai look grafici e intensi che delineano l'occhio. Un trend che spopola sui social e che abbiamo visto indossare anche tantissime celebrities, da Chiara Ferragni a Kendall Jenner.

I cosmetici da provare per copiare il make up di tendenza

Ombretti, eye liner e matite, ma anche smalti: la tendenza denim si concentra soprattutto sugli occhi ma non lascia da parte la manicure. Tra gli ombretti da provare c'è Chatter Mark di Nabla, un carta da zucchero che si unisce al grigio piombo estremamente brillante, oppure il Mono Couleur Couture Denim 240 di Dior che si ispira proprio al denim. Per delineare lo sguardo potrai provare invece la 24H Drama Liqui Pencil di Lancôme, una matita occhi in gel dal tratto preciso e a lunga tenuta, mentre se preferisci i look grafici potrai osare con l'eye liner ultra brillante di MAKE UP FOR EVER, Aqua Resist Color Ink Eyeliner nella colorazione Striking Chamelon.