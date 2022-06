Michelle Hunziker e Aurora nel video di Eros Ramazzotti: vestono coordinate in bianco e nero C’è una sorpresa nel video di “Ama”, il nuovo singolo di Eros Ramazzotti: hanno partecipato alle riprese anche Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti.

A cura di Giusy Dente

Le vite di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti hanno preso strade diverse da molto tempo, ma hanno saputo coltivare il loro legame di affetto mantenendolo sempre vivo. Oggi i due sono ancora molto legati l'uno all'altra. A tenerli uniti c'è il rispetto per la lunga e intensa storia d'amore che hanno vissuto e c'è ovviamente loro figlia Aurora. Le due donne sono state ospiti del cantante nel suo nuovo videoclip.

La favola di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti

I fan di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker non hanno mai smesso di sperare in un ritorno di fiamma, che i due hanno smentito anche di recente, quando erano tornate alla ribalta le voci di un possibile riavvicinamento. Il cantante ha messo fine nel 2019 al matrimonio decennale con Marica Pellegrinelli, da cui ha avuto due figli. Anche la conduttrice ha messo fine da poco al matrimonio con Tomaso Trussardi, padre delle sue due figlie, ma al momento sembra stia frequentando il noto medico Giovanni Angiolini. Insomma, le vite sentimentali dei due vanno in opposte direzioni, sono legati solo da stima, affetto, dal desiderio di vedere felice loro figlia Aurora. Proprio perché sono molto amici e complici nella vita di tutti i giorni, ecco proprio Michelle Hunziker nel nuovo videoclip di Eros Ramazzotti e con lei anche Aurora.

Michelle, Eros e Aurora insieme sul set di Ama

Ama è il primo singolo di Battito infinito, il nuovo progetto discografico di Eros Ramazzotti. La canzone è un inno all'amore nella sua essenza più profonda: è un invito ad amare senza limiti, senza confini, liberamente, vivendo con intensità questo sentimento. Nel video (diretto da Alex Tacchi) il cantante ha voluto accanto a sé le due persone più importanti per lui: sua figlia Aurora e Michelle Hunziker.

Le due indossano degli outfit black&white: camicia, giacca, gonna e occhiali da sole scuri. I look sono coordinati tra di loro, uguali a quelle delle altre ballerine che circondano il cantante durante l'esibizione. Per i capelli si sono rivolte alla loro hair stylist di fiducia, colei che cura tutte le loro acconciature in queste occasioni importanti: l'amica Laura Barenghi. Eros Ramazzotti indossa invece un completo firmato Giorgio Armani. "L’amore è ovunque e ha mille sfaccettature" ha scritto Michelle Hunziker. Le ha fatto eco la figlia Aurora che ha scritto "L’amore è realmente l'unica cosa che conta. Devo ringraziare loro due per avermelo insegnato".