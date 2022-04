Ashley Graham in topless dopo il parto gemellare, mostra fiera le smagliature sulla pancia Ashley Graham tre mesi fa partorito due gemelli. È fiera del suo corpo che ha dato la vita ed è tornata sui social per mostrare le smagliature: “Ciao pancia nuova. Ne abbiamo passate tante, grazie”.

A cura di Giusy Dente

Ashley Graham a distanza di tre mesi dal parto è tornata in topless sui social, per mostrare le trasformazioni del suo corpo, un corpo che ha eletto a mezzo di comunicazione per esprimersi e per parlare a quante più persone possibili, donne soprattutto. La modella è un'icona di body positivity, non ha mai voluto cedere ai canoni imposti dall'industria fashion. Il suo percorso è stato proprio l'opposto: creare uno spazio per tutte le donne escluse perché non aderenti a certi stereotipi. Lei stessa è stata la prima modella curvy a posare in bikini per la copertina di Sports Illustrated. In quel momento ha dato avvio a una battaglia che porta avanti ancora adesso, contro i rigidi dettami delle passerelle e la magrezza a tutti i costi. Da anni si batte per una moda inclusiva, meno legata alle logiche di peso e taglia, ma più vicina al valore dell'unicità.

La seconda gravidanza di Ashley Graham

Dopo Isaac (nato il 18 gennaio 2020), Ashley Graham a gennaio ha dato alla luce due gemelli. Entrambe le gravidanze sono state molto social, raccontate passo dopo passo in tutti i loro aspetti. La 34enne da anni invita le donne ad amarsi e a non vergognarsi dei loro corpi, cercando di normalizzarne i cosiddetti difetti e le cosiddette imperfezioni. Proprio per questo non ha esitato a mostrarsi non depilata, per opporsi ai canoni estetici rigidi che fanno sentire le donne costantemente inadeguate. E per la stessa ragione ha sempre esibito smagliature e cellulite, per ribadire l’importanza di amarsi ogni giorno per ciò che si è.

Ashley Graham mostra la pancia

Ashley Graham ha raccontato la maternità in modo autentico, coi pro e i contro, elogiandone la dolcezza ma evidenziando anche le criticità e le difficoltà. Come ogni donna i cambiamenti del corpo sono stati una parte importante del percorso, sia la prima volta che la seconda. Ha sperimentato la perdita dei capelli, ha testimoniato i lati oscuri dell'allattamento, ha mostrato la crescita della pancia. Dopo aver esibito con orgoglio le smagliature della gravidanza (paragonate all'albero della vita) adesso è alle prese con quelle post parto. Si è scattata un selfie allo specchio mettendole in bella vista, coprendosi il seno e scrivendo: "Ciao pancia nuova. Ne abbiamo passate tante, grazie".