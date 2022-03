Ashley Graham e i “lati oscuri” della maternità: rivela cosa significa davvero allattare al seno Ashley Graham è diventata mamma di due gemelli da poco più di due mesi e sui social non esita a rivelare i “lati oscuri” della vita da genitore. Si è concentrata soprattutto sull’allattamento, normalizzando il gesto e mostrando alcuni piccoli “inconvenienti” legati all’attività.

A cura di Valeria Paglionico

Ashley Graham è diventata mamma per la seconda volta a inizio gennaio: dopo aver messo al mondo il piccolo Isaac nel 2020, da poco più di due mesi ha avuto altri due gemelli dal marito Justin Ervin. Si chiamano Malachi e Roman e, nonostante abbiano riempito ancora di più la sua vita d'amore, la tengono così impegnata da averla costretta a prendersi delle lunghe pause dai social. Di tanto in tanto ritorna a postare e non può fare a meno di mostrarsi alle prese con le "fatiche" della maternità. Così come successo dopo il primo parto, anche questa volta ha voluto documentare tutti i "lati oscuri" della vita da mamma, concentrandosi soprattutto sulla questione allattamento.

Ashley Graham normalizza l'allattamento

Al motto di "Mi piace quando il corpo si fa pompare", Ashley Graham si è immortalata alle prese con l'allattamento a pochi mesi dalla nascita dei suoi due gemelli. Nel primo selfie si è fotografata in primissimo piano con il tiralatte attaccato al seno, mentre negli scatti successivi si è mostrata dolcissima mentre tiene i piccoli tra le braccia e li allatta in modo "naturale" (anche se questa volta non in tandem). Come se non bastasse, ha anche rivelato un piccolo "inconveniente" dell'attività da neomamma: si è ritrovata con la t-shirt macchiata, a prova del fatto che il seno continua a perdere latte anche quando non si nutrono i bimbi. Quante sono le mamme che hanno affrontato la stessa situazione?

Ashley Graham allatta i suoi gemelli

Allattare al seno non è un gesto da nascondere

Per anni allattare al seno è stata considerata un'attività "da nascondere", a cui dedicarsi solamente tra le mura della propria casa. Oggi le cose stanno cambiando, soprattutto perché le star stanno intervenendo personalmente per normalizzare la cosa. Ashley Graham è una delle tante che fanno di tutto per dimostrare che l'allattamento non ha nulla di scandaloso, anzi è un gesto dolce e naturale che permette di rendere ancora più profondo il rapporto mamma-figlio. È proprio per questo che non ha alcuna intenzione di nascondersi, anzi sui social non esita a immortalarsi con i piccoli attaccati al décolleté, così da dare prova del fatto che non c'è nulla di eccessivo o di "anormale" in questa attività.