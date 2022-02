Ashley Graham mostra i gemelli a un mese dal parto: la foto mentre allatta è una ribellione ai tabù Ashley Graham è tornata sui social a oltre un mese dal parto e lo ha fatto con una dolcissima foto in cui tiene tra le braccia e allatta i suoi gemellini. Così facendo, non solo si è mostrata per la prima volta in versione mamma bis ma ha anche normalizzato un gesto naturale come l’allattamento al seno.

A cura di Valeria Paglionico

Ashley Graham è diventata mamma per la seconda volta: dopo aver documentato per mesi la gravidanza sui social, a inizio gennaio ha finalmente messo al mondo i due gemellini nati dal matrimonio col marito Justin Ervin. Nonostante abbia partorito da oltre un mese, solo nelle ultime ore è tornata sui social e naturalmente ha presentato i nuovi arrivati. Oltre ad aver rivelato i loro nomi, ha anche documentato questa nuova (e stancante) vita da mamma bis, sottolineando il fatto che non riesce a credere di avere tre figli. Non ha avuto paura di mostrarsi alle prese con l'allattamento al seno, normalizzando un gesto tanto dolce e naturale.

La prima foto di Ashley Graham con i gemelli

Come si chiamano i gemellini di Ashley Graham? Malachi e Roman, come lei stessa ha rivelato nel primo post caricato sui social a oltre un mese dal parto. Nella foto è seduta sul divano, ha le gambe nude e indosso solo un cardigan bianco che le permette di allattare al seno con facilità. Non guarda in camera, il suo sguardo è rivolto ai dolcissimi piccoli. Nella didascalia ha poi scritto: "I miei ragazzi sono stati i più grandi insegnanti e i più grandi promemoria del fatto che posso fare cose difficili. Non è stato facile ma ne vale davvero la pena. Non riesco ancora a credere di avere 3 figli, non vedo l'ora di condividere presto con tutti voi il racconto del parto e del post parto".

Ashley Graham contro i tabù sulla maternità

Ashley Graham ci ha sempre tenuto ad avere un rapporto diretto e sincero con i fan ed è per questo che non ha mai esitato a rivelare tutti i dettagli della gravidanza, anche quelli più "oscuri". Ora che è diventata mamma ha voluto normalizzare un gesto semplice e naturale come l'allattamento al seno, che ancora troppo spesso viene considerato così "scandaloso" da essere messo in pratica solo in privato tra le mura della propria casa. La modella intende però superare ogni tipo di tabù legato alla maternità ed è per questo che non ci ha pensato su due volte a lasciarsi immortalare con uno dei piccoli attaccati al petto. Più che eccessiva, sembra una vera e propria dea della maternità che, nonostante la stanchezza, è assolutamente meravigliosa.