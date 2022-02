Ashley Graham allatta in tandem e usa il tiralatte: mostra com’è davvero essere mamma di due gemelli Ashley Graham è diventata mamma di due gemelli da poche settimane e, complice il fatto che i piccoli hanno riempito le sue giornate, usa pochissimo i social. Nel weekend è tornata a postare, mostrandosi alle prese con tiralatte e allattamento in tandem.

A cura di Valeria Paglionico

Ashley Graham è diventata mamma da poche settimane: dopo aver messo al mondo il primo figlio Isaac, ha avuto altri due gemelli dal marito Justin Ervin e non potrebbe essere più felice. Dopo essersi servita dei social per documentare ogni singolo dettaglio della gravidanza, nei giorni successivi al parto si è presa una "pausa" da Instagram. Di recente è tornata a postare, mostrandosi dolcissima con i piccoli Malachi e Roman tra le braccia e facendo riferimento al fatto che questa esperienza è meravigliosa ma allo stesso tempo davvero molto stancante. Durante il weekend ha ancora una volta documentato la sua quotidianità da "mamma tris", immortalandosi alle prese con l'allattamento in tandem.

Ashley Graham e l'allattamento in tandem

Com'è diventare mamma di due gemelli? Decisamente impegnativo e "travolgente" come mostrato da Ashley Graham sui social. Nonostante l'esperienza sia non poco stancante (e a dimostrarlo è la sua presenza ai minimi storici su Instagram), la modella non ha perso l'ironia e la spontaneità che da sempre la contraddistingue. Sul suo profilo non ha esitato a mostrare qual è il metodo che usa regolarmente per nutrire i piccoli: li allatta in tandem, ovvero in contemporanea, facendo attaccare ognuno dei due da un diverso lato del seno.

La modella si mostra mentre usa il tiralatte

Come ogni mamma di due gemelli sa, allattare con frequenza entrambi i bimbi non è un gioco da ragazzi, dunque sarebbe bene servirsi di piccoli "trucchi" per facilitare il tutto. Ashley Graham ha rivelato l'espediente di cui si serve regolarmente per nutrire i bimbi anche quando è impegnata in altre attività: il tiralatte. Così come dopo il primo parto, anche questa volta ha immortalato il suo seno attaccato al "macchinario" con tanto di didascalia ironica che recita "Buon sabato", sottintendendo che si tratta di un'attività "normale". Ancora una volta è diventata la paladina delle neo-mamme, normalizzando un gesto naturale che il più delle volte viene "demonizzato" se fatto in pubblico.