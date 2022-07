Ashley Graham in costume dopo il parto: inaugura l’estate col bikini vitaminico Per Ashley Graham questa è la prima estate dopo il secondo parto. Il primo costume della stagione è un due pezzi rosa acceso sfoggiato come sempre con fierezza.

A cura di Giusy Dente

Esiste la prova costume? No. Ashley Graham è convinta che le donne non debbano sentirsi sopraffatte dai giudizi della società, ma debbano innanzitutto amarsi e soprattutto non vergognarsi dei loro corpi. Ecco perché non c’è alcuna prova costume da superare: non è una gara e non si deve vivere l’estate con timore, per paura di scoprirsi e mostrare i propri "difetti". E in costume così come nuda o vestita, lei si piace esattamente così com'è.

Ashley Graham icona di body positivity

Lei non ha mai censurato nulla di quel corpo che così tanto ama e di cui va fiera: smagliature, cellulite e peli, ha sempre normalizzato tutti questi aspetti. La modella è stata una pioniera del movimento body positive oggi abbracciato da tante altre influencer. Ma quando ha cominciato lei a parlare di normalizzare i corpi, era la sola a portare avanti la battaglia. Si è esposta contro i rigidi canoni imposti sulle passerelle e i malsani stereotipi di bellezza e magrezza a tutti i costi. Oggi è forse la modella curvy più famosa al mondo, la prima ad aver posato in costume per Sports Illustrated.

Ashley Graham in costume dopo il parto

Questa per la modella è la prima estate dopo il secondo parto. A gennaio ha dato alla luce i gemelli Roman e Malachi. Come aveva fatto con la prima gravidanza (Isaac è nato nel 2020) anche questa è stata testimoniata sui social: la modella ne ha sviscerato aspetti positivi e negativi, parlando della gioia di dare la vita ma anche di tutta una serie di aspetti non proprio idilliaci, compresi i cambiamenti del corpo e le difficoltà incontrate nella fase dell'allattamento. Tutto naturale e normale, ma comprensibilmente non sempre facile da accettare e affrontare per una donna.

La modella si sta godendo la sua prima estate post partum. Si è concessa un tuffo in piscina con alcuni amici e col marito Justin Ervin, indossando il primo costume dell’estate: un bikini rosa con reggiseno a triangolo e slip fasciante a vita alta, in un’accesa tonalità vitaminica quasi fluo. Lo ha abbinato a un abitino azzurro trasparente, cappellino di paglia e occhiali da sole colorati. Ha portato con sé fan e follower nella sua giornata di relax e divertimento, ricordando quanto sia importante stare bene col proprio corpo senza mai vergognarsene.