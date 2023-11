Arisa torna in Tv a The Voice Kids: quanto costa il look con gonna e calzini a pois La cantate sostituisce nella giuria i Ricchi e Poveri e debutta con un abito bicolor nella prima puntata del talent show. Nel corso della serata anche un duetto con Loredana Bertè e una sfida a colpi di freestyle con Clementino.

A cura di Annachiara Gaggino

34 CONDIVISIONI condividi chiudi

Arisa e Loredana Bertè durante la puntata di The Voice Kids

Arisa torna in televisione e affianca Loredana Bertè, Gigi D'Alessio e Clementino tra i giudici di The Voice Kids. La prima puntata della seconda edizione del talent show condotto da Antonella Clerici dedicato ai più piccoli è andata in onda ieri sera e ha visto, oltre il debutto della cantante in giuria anche un duetto con Loredana Bertè e una sfida a colpi di freestyle con il rapper napoletano. La presenza di Arisa al programma prodotto dalla Rai era stata resa nota qualche settimana fa con un post su Instagram, dopo che già durante l'estate erano circolate voci su una possibile sostituzione dei Ricchi e Poveri, tra i coach della scorsa edizione.

Arisa in Marni

Il look di Arisa a The Voice Kids

Per il suo ritorno sul piccolo schermo Arisa ha scelto un look molto particolare. La cantante ha indossato un completo bicolor, bianco e nero, caratterizzato da pois. L'outfit, molto bonton firmato Marni è composto da un top aderente bianco a collo alto in raso da 595 euro, mentre la gonna svasata e lunga fino al ginocchio ha un costo di 651 euro. Il completo è bianco con i pois neri a cui sono stati abbinati un paio di calzini sempre del brand che coprivano tutto il polpaccio neri con i pois bianchi da 80 euro. A chiudere l'outfit un paio di scarpe con il tacco décolleté nere. Dopo aver posato senza veli la scorsa estate, Arisa scegliere ora una mise molto morigerata e quasi da educatrice collegiale, entrata perfettamente nel ruolo di coach dei piccoli partecipanti di The Voice Kids.

Arisa in Marni

La cantante, che non è nuova ai cambi di look in fatto di chioma, ci ha abituati negli anni a vederla tendenzialmente con i capelli corti. Ultimamente si è mostrata con lunghe ciocche a incorniciarle il viso, enfatizzato da una frangia scalata che su allunga ai lati del volto. Chiude il beauty look con uno smokey eyes nero molto allungato, effetto gatta che le enfatizza lo sguardo.

Leggi anche Orietta Berti più scintillante che mai: a The Voice Senior brilla ricoperta di stelle

Loredana Bertè e Arisa