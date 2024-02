Arisa con la giacca di tulle anticipa lo stile scelto per The Voice Senior Look total pink con balze tridimensionali per Arisa, che questa sera debutta a “The Voice Senior” nel ruolo di coach. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Arisa in Selezza London

Prosegue tra musica e tv la carriera di Arisa, che si divide tra palcoscenici importanti e il ruolo di giudice nei talent. Dopo l'esibizione a Sanremo 2024 (non in gara ma come ospite sul palco Suzuki in piazza Colombo) è ora pronta per una nuova avventura, in un contesto che conosce molto bene. Per lei è il momento di tornare a The Voice Senior.

Arisa nel cast di The Voice Senior

Con la sua voce melodiosa incanta gli italiani da anni. Vista la sua lunga esperienza nel mondo della musica e l'innegabile talento, Arisa riscuote molto successo anche in tv, nei talent dedicati ai cantanti. L'abbiamo vista ad Amici nel ruolo di docente, ma è ormai presenza fissa anche nel cast di The Voice. Prima è stata special coach della terza edizione dello show, poi è tornata nel programma durante la sesta edizione, infine ha partecipato alla versione per bambini l'anno scorso, The Voice Kids. La sua nuova avventura la vede in prima fila in The Voice Senior stavolta, lo spin off dedicato a partecipanti dai 60 anni in su.

Arisa ricicla il look

Tutto è pronto per la prima puntata di The Voice Senior. Il programma è giunto alla quarta edizione e quest'anno nel cast, in qualità di coach, ci sono Gigi D'Alessio, Loredana Bertè, Clementino e Arisa. Per lei è la prima volta nel team: è subentrata ai Ricchi e Poveri. Mentre è presenza fissa sin dall'inizio Antonella Clerici alla conduzione. Lo show andrà in onda a partire dal 16 febbraio su Rai 1 per sette puntate.

Giacca Selezza London

Arisa è prontissima per questa nuova avventura televisiva. Nelle prime foto promozionali, in vista del debutto, ha sfoggiato un look total pink (riciclato). Si tratta infatti di un outfit già visto, indossato allo stadio Giovanni Zini di Cremona per aprire il match della Supercoppa femminile Roma-Juventus. Il due pezzi è composto da giacca e gonna coordinati di Selezza London.

Gonna Selezza London

Il capo spalla in tulle è interamente impreziosito da delicate balze fatte a mano, che creano un effetto 3D e donano un tocco romantico al look. Costa 679,95 euro. Gli stessi elementi sono ripresi anche sul capo inferiore, una minigonna a vita alta da 357,95 euro. Ha completato il look col collant neri effetto velato e un paio di maxi zeppe. I guanti trasparenti le donano un fascino da diva, con gioielli scintillanti che illuminano il tutto. Immancabile il rossetto rosso per completare l'outfit.