Arisa in total pink come una Barbie: completo di ruches e guanti da diva per l'esibizione allo stadio Ieri pomeriggio Arisa ha aperto la partita di Supercoppa femminile tra Roma e Juventus che si è tenuta allo stadio di Cremona. Ha seguito il trend Barbiecore ma in versione originale, con un completo rosa tempestato di ruches e dei guanti da diva.

A cura di Valeria Paglionico

Arisa è una delle artiste italiane più amate degli ultimi anni, capace di distinguersi sempre per talento ogni volta che si esibisce su un palco. Ieri pomeriggio ne ha data l’ennesima prova: è stata chiamata allo stadio Giovanni Zini di Cremona per aprire il match della Supercoppa femminile che ha visto sfidarsi Roma e Juventus. Prima del fischio d’inizio ha cantato Meraviglioso amore mio e l’Inno di Mameli, emozionando sia le 5.000 persone presenti sugli spalti che i fan che l’hanno seguita sul web. Per un’occasione tanto importante non ha rinunciato allo stile, anzi, ha puntato tutto sull’esuberanza con un look che non poteva passare assolutamente inosservato.

Il look total pink di Arisa

L’avevamo lasciata col mini bomber abbinato all'abito da sera coperto di cristalli sul palco del concerto di Capodanno a Napoli, oggi ritroviamo Arisa a Cremona in versione “bomboniera”. Per l’esibizione che ha preceduto la Supercoppa femminile ha pensato bene di seguire la mania Barbiecore ma declinandola in una versione super appariscente.

Arisa in total pink

Ha infatti puntato su delle esuberanti ruches di tulle total pink con un blazer monopetto abbinato a una minigonna coordinata (entrambe decorate all-over con dei micro volant). Sotto la giacca non ha indossato nulla ma, avendola tenuta abbottonata per tutta la performance, non ha destato alcun tipo di scandalo.

Arisa con i guanti trasparenti da diva

Arisa con guanti e collant trasparenti

Nel look pink di Arisa non sono mancati degli ulteriori dettagli glamour: ha messo in risalto le gambe abbinando il completo di ruches a dei collant neri velati e a un paio di Mary Jane nere con la maxi zeppa.

La giacca di micro ruches

Non sono mancati i guanti da diva, anche questi di tulle ma neri e trasparenti. Capelli portati con la fila centrale e i ciuffi laterali che contornavano il viso, rossetto rosso fuoco coordinato allo smalto e sguardo ammaliante da cerbiatta: la rivoluzione di stile di Arisa continua a essere sempre di più all’insegna della sensualità e dell’originalità.