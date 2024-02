Arisa torna a Sanremo 2024: perché ha indossato un abito che sembra un’armatura rosa Arisa è tornata al Festival di Sanremo 2024, questa volta nelle vesti di ospite speciale sul palco Suzuki in piazza Colombo. Per quale motivo ha indossato un abito che sembra un’armatura ma total pink? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

La serata delle cover del Festival di Sanremo è sempre super attesa e anche in questo 2024 non sta deludendo le aspettative degli appassionati. Al di là della co-conduttrice Lorella Cuccarini e dei cantanti che duettano con i Big in gara, Amadeus ha voluto al suo fianco anche degli ospiti speciali. A esibirsi sul palcoscenico allestito in Piazza Colombo oggi c'è stata Arisa, tornata ancora una volta all'evento dopo essere stata vincitrice della categoria Giovani, concorrente in gara e co-presentatrice insieme a Emma Marrone. Per l'occasione non ha rinunciato all'esuberanza che da sempre la contraddistingue: ecco tutti i dettagli del suo look "armatura".

Arisa in metallo e seta a Sanremo 2024

Arisa è tornata al Festival di Sanremo ma questa volta per esibirsi sul palco Suzuki in piazza Colombo. Niente stile dark, questa volta ha puntato sul rosa Barbie. Per l'occasione si è affidata a Salvatore Vignola, che ha realizzato per lei un lungo abito total pink, un modello con una sinuosa gonna di tulle trasparente arricchita da un drappeggio in vita e un bustier a effetto armatura con maniche lunghe, laccetto dietro al collo e coppe decorate con delle ruches che sembrano dei fiori. Non sono mancati i vertiginosi tacchi a spillo di Casadei, gli orecchini scintillanti coordinati di Sicis e il make-up in tinta.

Arisa in Salvatore Vignola

Il significato del look armatura di Arisa

Come anticipato a Fanpage.it, è stato lo stylist e designer Salvatore Vignola a realizzare il suo look metallico. L'outfit sfoggiato durante la serata dei duetti nasconde un profondo significato simbolico: l'ispirazione viene da un'armatura, dunque vuole essere una protezione che "avvolge" il corpo, come se fosse una sorta di "abbraccio" tra effetto metallo e seta. L'obiettivo è celebrare il continuo cambiamento di Arisa, la sua capacità di evolversi senza curarsi dei giudizi e senza voler per forza seguire una moda. Il risultato è stato sorprendente e d'impatto, a prova del fatto che la cantante riesce a distinguersi sempre per originalità.

